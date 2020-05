Antonella Clerici contro il Ministero dell’Istruzione: “Non è giusto, mia figlia non potrà salutare i suoi compagni di classe”

L’appello di Antonella Clerici

Hanno fatto discutere moltissimo le parole che Antonella Clerici ha scritto sul suo profilo ufficiale Twitter. L’ex conduttrice de La prova del cuoco ha menzionato Maelle e criticando la decisione del Ministro dell’Istruzione. Nel post in questione si legge che sua figlia come mezzo milione di altri bambini finirà la sua quinta elementare senza rivedere i suoi compagni di scuola.

“Da grande si ricorderà del virus che ha sconvolto il mondo e anche la sua vita di bambina. Salviamo ultimo giorno di scuola”, ha concluso la nota professionista Rai sul social network. Anche la compagna di Vittorio Garrone ha puntato il dito contro la scelta del Ministro Lucia Azzolina di non concedere il rito di passaggio agli studenti frequentanti gli ultimi anni dei cicli scolastici. (Continua dopo il post)

La nuova vita della professionista Rai

Ricordiamo che Antonella Clerici circa tre anni fa ha lasciato la guida de La prova del cuoco e Roma per trasferirsi a vivere in una grande villa in mezzo ai boschi di Arquata Scrivia, un comune in provincia di Alessandria (Piemonte). La professionista lombardo ha stravolto la sua vita per amore dell’imprenditore e petroliere Vittorio Garrone, recentemente apparso al suo fianco durante un collegamento Skype con Domenica In di Mara Venier.

Per la figlia Maelle, nata dalla sua precedente relazione con Eddy Martens, ha scelto le scuole elementari Pascoli di Novi Ligure, dove la ragazzina frequenta l’ultimo anno e che da qualche mese non frequenta per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Antonella Clerici a settembre torna in televisione

Dopo una stagione da dimenticare, Antonella Clerici è pronta a tornare sul piccolo schermo. Prima l’annuncio a Domenica In e successivamente la professionista lombarda ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del suo futuro in televisione.

Sembra propri che la donna si riprenderà della fascia mezzogiorno di Rai Uno con un nuovo programma culinario. Quindi Elisa Isoardi e La prova del cuoco potrebbero essere fatti fuori e alla madre di Maelle verrebbe affidato un format realizzato nella sua casa del bosco, o al massimo negli studi Rai di Torino.