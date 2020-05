Belen Rodriguez aggiunge nuovi dettagli sulla rottura con Stefano, Mara Venier interviene (FOTO)

Sono passate diverse ore dalla pubblicazione del video in cui Belen Rodriguez ha annunciato la rottura con Stefano De Martino. A seguito della pubblicazione di tale filmato, però, la showgirl ha deciso di aggiungere ulteriori dettagli in merito a quanto accaduto.

Era prevedibile il fatto che un video del genere avrebbe sollevato un grosso polverone. Per tale ragione, moltissimi utenti hanno commentato l’accaduto al di sotto del post. Tra questi sono apparti anche i commenti di alcuni volti famosi, come ad esempio Mara Venier, Valeria Marini e molti altri.

I dettagli sulla rottura tra Belen e Stefano

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha lasciato tutti senza parole. Nel corso della clip pubblicata dalla showgirl, la donna è apparsa alquanto provata e arrabbiata. Nei commenti, poi, ha fornito ulteriori dettagli sull’avvenimento. Molti utenti hanno voluto manifestare tutta la loro vicinanza alla protagonista per il dramma che sta vivendo e lei ha colto la palla al balzo per rivelare cose non dette nel video. La showgirl ha alluso al fatto che non valga la pena soffrire per Stefano.

In questo momento, è normale provare del dolore perché è umana, tuttavia, è convinta che si rialzerà più forte di prima perché il suo ex non merita una tale importanza. Per lei la famiglia è il valore più importante in assoluto mentre, da quanto emerso, sembra che il suo coniuge non la pensasse allo stesso modo. Inoltre, la trentacinquenne ha detto anche di non credere che lui la meritasse.

I commenti d’affetto dei vip alla Rodriguez

La cosa che conta, in questo momento, è suo figlio Santiago. Lui è la sua più grande forza che la sta aiutando moltissimo a rialzarsi e ad andare avanti. La famiglia della showgirl, inoltre, si sta mostrando molto presente per lei, sta di fatto che stanno facendo di tutto per coinvolgerla in quante più attività possibili e la modella non ha potuto fare a meno di ringraziarli. Ad ogni modo, al di sotto del video in cui Belen ha annunciato la rottura con Stefano sono intervenuti anche alcuni vip.

Mara Venier, ad esempio, ha chiamato la showgirl Belenita mia bella e poi ha aggiunto un cuore. Valeria Marini, invece, ha mandato, come al solito, i suoi baci stellari, mentre Antonella Clerici ha pubblicato un cuore e un fiore. Insomma, tutti sembrano sostenere la donna mentre il ballerino si è chiuso in un rigoroso silenzio.