Raimondo Todaro guarda Francesca Tocca in TV insieme alla figlia (Video)

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono finiti al centro del gossip per la relazione che ha legato la ballerina all’ex allievo di Amici Valentin Dimitru. Una relazione che ha minato in maniera irrimediabile il matrimonio con Todaro che attraversava già un momento non tanto semplice portando ad una separazione definitiva, in attesa di fare davvero chiarezza nei propri cuori.

Nonostante le voci che l’hanno coinvolta, Francesca Tocca sta continuando a lavorare con professionalità e passione ballando, ancora adesso, sul palco di Amici Speciali. Anche Raimondo Todaro sembra aver messo una pietra sopra al passato. Insieme alla figlia, nel salotto di casa, guarda in TV l’ex moglie mentre balla ad Amici. Ed è sempre una grande festa. Riavvicinamento in vista?

Raimondo Todaro, crisi alle spalle

Raimondo Todaro potrebbe essere pronto, secondo molti fans, a perdonare la “scappatella” di Francesca Tocca con Valentin Dimitru. A dimostrarlo sarebbero i vari messaggi social che l’uomo manda alla ex moglie e le attenzioni che pare dedicarle seppur da lontano. E questo accade specialmente al venerdì sera, giorno che per il momento vede la ballerina impegnata in Amici Speciali ed in cui lui tiene con sé la piccola Jasmine.

Ed è proprio con la bambina avuta dalla Tocca che Raimondo Todaro lancia l’ennesimo messaggio all’ex moglie. Si tratta di un video che ha pubblicato e che ritrae lui e la bambina intenti ad ammirare una delle esibizioni della donna durante il serale di Amici Speciali di venerdì scorso. Un video, come tanti altri, che appare molto dolce e che fa intravedere come il sentimento dell’uomo non sia assolutamente cambiato.

Il rapporto con Francesca Tocca

Cosa c’è realmente tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Non è facile dirlo dal momento che la coppia si è trovata catapultata in una vera e propria tempesta mediatica. Il rapporto, però, non pare essersi particolarmente rovinato dal momento che sembra sereno e tranquillo. Todaro non ha mai parlato male della moglie e, anzi, ha sempre dimostrato di nutrire ancora un grande affetto per lei (o si tratta ancora di amore?).

I fans, inutile dirlo, sperano che Raimondo Todaro possa tornare insieme alla Tocca per riprendere da dove si erano interrotti. Ma, adesso, pare ancora presto per dirlo. Si vede che i due sono molto vicini ma non è chiaro quale sia il motivo. Che lo facciano per il benestare della piccola Jasmine? Che abbiano riscoperto di essere ancora innamorati? Vedremo!