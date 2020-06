Oroscopo 4 giugno 2020: Pesci buone opportunità per i single, Scorpione empatici

L’Oroscopo del 4 giugno preannuncia una bella ripresa per i Pesci, specie per quanto riguarda i single. Scorpione saranno molto empatici, mentre i Sagittario dovrebbero sorprendere il partner.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. L’Oroscopo del 4 giugno preannuncia una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. In amore le cose vanno abbastanza bene e non sono esclusi dei colpi di scena positivi per quanto riguarda le relazioni nate da poco tempo. Ad essere messa a dura prova in questo momento è la sfera economica. Attenti alle spese di troppo.

Toro. L’amore procede bene, ma dovete fare attenzione a non essere troppo puntigliosi ed esigenti. Nel lavoro potrebbe esserci qualche fastidioso contrattempo che vi spingerà ad essere un po’ nervosi. Non riversate la vostra insoddisfazione sulle persone che vi stanno accanto e che non c’entrano nulla con tutte le situazioni che state vivendo.

Gemelli. Sole e Venere sono nel vostro segno. La congiuntura tra questi due pianeti vi spingerà ad essere dei veri coccoloni. Nella giornata odierna, infatti, potreste sentire il bisogno di attenzioni da parte delle persone che vi circondano. Creativi e brillanti dal punto di vista lavorativo. Cercate solo di fare attenzione a non esporvi troppo con i vostri superiori.

Cancro. Dovete continuare a stare attenti alle finanze e a tutto ciò che concerne la sfera economica. Ad ogni modo, la situazione si accinge ad un miglioramento, anche per quanto riguarda la sfera lavorativa. L’amore sarà la vostra salvezza, specie in questo momento. La vita di coppia procede in modo armonioso e gratificante. Approfittate per dedicare maggiori attenzioni al partner.

Leone. Intuitivi, coraggiosi e anche un po’ incoscienti sul lavoro. I Leone sono sempre stati un po’ così e particolarmente in questo periodo saranno in grado di mettere in evidenza questi aspetti caratteriali. Le vostre intuizioni sono buone, pertanto, rischiate e non abbiate paura. In amore, invece, sarà necessario risolvere qualche questione. Molto probabilmente non siete in linea con il partner.

Vergine. Il lavoro è la vostra preoccupazione principale al momento. Siete quasi completamente assopiti da questa sfera, al punto da trascurare tutto il resto. Attenzione, però, a trascurare troppo il partner. Specie chi vive relazioni a distanza o un po’ turbolente, farebbe bene a ridimensionare la scala delle priorità prestando attenzione ai segnali del partner.

Previsioni 4 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non demordete e continuate ad andare avanti, che tempi migliori vi aspettano. In amore c’è qualcosa da mettere a punto. Oggi le questioni in sospeso verranno risolte, o in positivo o in negativo, questo dipenderà da voi. Anche nel lavoro ci sono delle interessanti novità in arrivo, Delle situazioni stanno finalmente per sbloccarsi, ma siate cauti.

Scorpione. Oggi sarete un po’ lunatici e inclini a lasciarvi trasportare dalla fantasia. L’Oroscopo del 4 giugno preannuncia una giornata all’insegna dell’evasione. In questo periodo sentite il bisogno di distaccarvi dalla realtà che vi circonda per vivere situazioni un po’ più spensierate. La forte empatia che contraddistingue questo periodo potrebbe portarvi ad addossarvi problemi non vostri.

Sagittario. Molti di voi hanno questioni legali e burocratiche ancora in sospeso. Oggi, però, sarà una giornata positiva all’insegna dell’amore. Se potete, prendetevi una piccola pausa da tutto per lasciarvi andare ad una piccola fuga d’amore. Cercate di sfruttare la vostra creatività per sorprendere il partner in modo positivo.

Capricorno. Gli sforzi fatti nell’ultimo periodo vi saranno ricompensati. In questo momento vi sentite un po’ bloccati. Da un lato c’è Giove nel segno, che è in grado di donarvi grande energia e voglia di mettervi in gioco. D’altro canto, però, Saturno vi metterà i bastoni tra le ruote e vi porterà ad assumere un atteggiamento un po’ più razionale. In amore potrebbero esserci alti e bassi.

Acquario. Molti dei nati sotto questo segno stanno per affrontare un momento di svolta nella loro vita. Se fino a questo momento siete stati un po’ passivi degli eventi, ora sentite il bisogno di agire e di essere gli artefici del vostro destino. Nel lavoro potrebbero esserci delle interessanti novità e delle gratifiche che stavate aspettando da molto tempo.

Pesci. Le relazioni di coppia sono messe a dura prova in questo momento. Il transito di Venere in quadratura a Marte vi renderà particolarmente seducenti. Per i single potrebbero aprirsi nuove opportunità. Sfruttate il carisma di cui sarete dotati in questi giorni, Dopo la tempesta che molti di voi hanno dovuto attraversare, è giunto il tempo di godersi un po’ di sole.