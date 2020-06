Veronica Ursida, nuovi attacchi per lei, la dama è in lacrime (Video)

Veronica Ursida è tra le dame più conosciute del trono over di Uomini e Donne. Ultimamente, però, la bella bionda dagli occhi azzurri è diventata anche la dama più contestata dal momento che subisce, puntata dopo puntata, continui attacchi. Questo è accaduto anche durante la messa in onda di ieri quando, accusata da più fronti, è quasi esplosa in lacrime a centro studio.

A difenderla e a placare, in un certo senso, gli animi è intervenuta Maria De Filippi. Giovanni, poi, potrebbe essere sul punto di prendere una decisione drastica sulla sua conoscenza con Veronica Ursida. Cos’è successo, in particolare? Vediamolo.

Veronica Ursida, duro confronto con Giovanni

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si stavano conoscendo da un paio di mesi. Un periodo relativamente breve considerate le restrizioni intercorse, nel frattempo, a causa del Coronavirus. Nella scorsa puntata, la dama aveva ricevuto delle rose da uno degli uomini del parterre, Luca. Questo aveva un po’ agitato gli animi e sollevato dei sospetti dal momento che i due si erano già sentiti su Instagram e non lo avevano mai comunicato alla redazione.

“Non era rilevante” si era difesa Veronica Ursida. Peccato che nessuno la pensi come lei, al punto che Gianni Sperti è arrivato a chiederle il telefono per verificare le chat. A vedere lo smartphone di Veronica, però, è solo Giovanni. Il cavaliere si mostra molto deluso dal contenuto di queste ipotetiche chat al punto che il confronto con Veronica è davvero molto duro e porta l’uomo a prendere una drastica decisione: abbandonerà il programma. La conoscenza tra Veronica e Giovanni, quindi, si è conclusa? (Qui il video)

L’intervento di Maria

A centro studio, a questo punto, si sta creando una situazione molto complicata per Veronica Ursida. La donna, infatti, è talmente nervosa e probabilmente dispiaciuta da avere anche le lacrime agli occhi. A rincarare la dose ci pensa Roberta che accusa la bionda Veronica di aver sempre mentito in trasmissione e di essere capace persino di criticare il programma stesso a cui lei partecipa.

È Maria De Filippi ad intervenire per placare un po’ gli animi e cercare, in un certo qualmodo, di riportare la “serenità” in studio. La padrona di casa ha invitato le due dame a smettere di attaccarsi a vicenda e di attuare la cosiddetta solidarietà femminile. Verrà ascoltata? Veronica abbandonerà il programma? Di certo gli attacchi non sono finiti e se ne vedranno ancora delle belle!