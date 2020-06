Maurizio Costanzo vuota il sacco sulla De Filippi: “Con Maria abbiamo discusso perché…”

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo pronti a festeggiare le nozze d’argento

Senza ombra di dubbio una delle coppie più durature ed apprezzate del mondo dello spettacolo e della televisione è quella composta da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Ricordiamo, infatti, che il giornalista e la nota conduttrice tra pochi mesi festeggeranno le nozze d’argento essendo spostati da ben 25 anni, più altri 5 di convivenza.

In una recente intervista rilasciata la magazine di gossip DiPiù, il presentatore romano ha rilasciato delle dichiarazioni inedite sul suo rapporto con Queen Mary parlando anche dei momenti poco felici che tutte le coppie comuni attraversano.

Il giornalista parla dei contrasti avuto con la moglie

Intervistato dal settimanale DiPiù, Maurizio Costanzo ha parlato dei rapporti che quest’ultimo ha con Maria De Filippi. Stando alle sue confessioni i due sembrano vivere serenamente e in modo pacifico. Tuttavia, durante la chiacchierata col giornalista, il presentatore capitolino ha parlato anche dei momenti di contrasto con la sua dolce metà. Infatti Costanzo ha fatto delle rivelazioni del tutto inedite, dichiarando: “Direi che non abbiamo mai litigato, qualche volta discusso”.

Mentre in un’intervista realizzata un po’ di tempo fa l’81enne aveva fatto capire che con Queen Mary c’erano state delle discussioni per colpa di alcune gelosie. Sembra proprio che la padrona di casa di Uomini e Donne sia abbastanza gelosa nei confronti del marito. Col passare del tempo, però, tale sentimento ha venuto meno ed è stato sostituito dalla fiducia. La coppia sono in continuo contrasto anche per la dieta di Maurizio, alla quale Maria è super attenta.

La dieta e la gelosia sono state le uniche discussioni della coppia

A proposito della dieta che Maria De Filippi impone a Maurizio Costanzo, quest’ultimo in una recente intervista ha confessato che qualche volta la moglie lo rimprovera. Tuttavia l’81enne ha ammesso: “Ultimamente sono diventato bravo, soprattutto con il gelato. Lo mangio solo senza zucchero”. Nonostante qualche piccolo discussione, che è normale in una coppia, tra i due c’è un amore molto profondo.

Infatti il giornalista tempo ha rilasciato delle dichiarazioni commoventi indirizzate alla sua dolce metà: “Voglio che mi stringa la mano quando il destino deciderà che è ora di andarmene“. Ricordiamo, infine, che il 28 agosto 2020 i due conduttori festeggeranno le nozze d’argento.