Emma Marrone manda in tilt in fan: arriva l’annuncio più atteso [FOTO]

Emma Marrone ha voglia di riprendere la sua vita in mano

Come gran parte dei cittadini italiani anche Emma Marrone ha intenzione di ripartire dopo il lungo periodo di lockdown. Un anno particolarmente difficile per la cantante salentina che, dopo l’intervento chirurgico necessario per debellare il male che era tornato, ultimamente ha dovuto rinunciare a cantare per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Nonostante le difficoltà l’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi non si è mai scoraggiata, anzi si è mostrata forte e combattiva. Qualche settimana fa è stato il suo 36esimo compleanno e proprio quel giorno la professionista doveva realizzare un concerto all’Arena di Verona. Un evento che è stato annullato e rinviato perché al momento non sono permessi degli assembramenti.

L’annuncio della cantante salentina

In occasione dell’inizio della Fase 3, ovvero con la riapertura delle Regioni, Emma Marrone ha voluto dare un annuncio importante sul suo profilo Instagram. Si tratta di una notizia a lungo attesa dai suoi milioni di fan. In pratica la cantante salentina è tornata in sala di registrazione per incidere canzoni in vista del nuovo disco.

Nello scatto e nel messaggio condivisi sul noto social network ne sono la dimostrazione. L’artista pugliese che di recente ha ricevuto dei likes da parte del suo ex Stafno De Martino ha scritto: “Prove tecniche di ripartenza. Vi bacio“. Di conseguenza molto presto vedremo nelle piattaforme musicali dei brani inediti di Real Brown, è questo il suo nick name su IG. (Continua dopo il post)

Stefano De Martino e i likes alle foto di Emma Marrone

E se Belen Rodriguez appare triste su IG, Stefano De Martino continua a condividere sui suoi canali social. Ma di recente i follower hanno notato un dettaglio davvero clamoroso. Già da qualche tempo, infatti, il ballerino napoletano avrebbe ricominciato a mettere dei mi piace a una delle sue ex fidanzate più famose, ovvero la cantante salentina Emma Marrone.

La loro storia d’amore, ma in particolare la loro separazione, aveva riempito i giornali e siti di cronaca rosa nel lontano 2012. La professionista pugliese, infatti, sarebbe stata tradita dal conduttore di Made in Sud proprio con la soubrette argentina.