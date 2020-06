Uomini e Donne, Davide Basolo è andato via a causa di Sammy Hassan

Davide è andato via

A breve Uomini e Donne saluterà il pubblico italiano per poi ripartire a settembre. Nella puntata di oggi, giovedì 4 maggio, i partecipanti del Trono Classico hanno discusso con quelli dell’Over. Tutto ha avuto inizio quando Giovanna Abate si è seduta al centro dello studio.

L’arrivo di Sammy Hassan ha creato una tensione al punto tale da scatenare delle polemiche. Sul web se alcuni stanno dalla sua parte, altri non tollerano l’atteggiamento presuntuoso e arrogante. Non a caso fanno il tifo per Davide Basolo, ovvero colui che si è fatto conoscere come l’Alchimista. Purtroppo, in seguito a un gesto di Giovanna, ha salutato tutti perché non intende assistere ai continui battibecchi dei due.

‘Non m’interessa di lui, ma tu dovevi comportarti diversamente’

Davide è andato via a causa di Sammy, il quale ha agito senza preoccuparsi delle conseguenze. Durante un’esterna stava conversando con Giovanna, ma è stato interrotto dal rivale che si è presentato senza alcun preavviso. Ha voluto fare di testa sua, senza preoccuparsi della mancanza di rispetto.

Come se non bastasse ha ignorato fino alla fine Davide, il quale si è arrabbiato soprattutto con la giovane. Quest’ultima avrebbe dovuto mandarlo via, anziché sorridere per un simile gesto. C’è stata tanta indifferenza nei suoi riguardi, così ha lasciato l’esterna prima del tempo. Per chiedergli scusa, Giovanna non ha esitato a proporgli una video chiamata. Lui ha accettato volentieri un confronto e così si sono chiariti.

Purtroppo ha discusso animatamente con Sammy nello studio, anche se ha spiegato che non ha nulla contro lui. Per l’ennesima volta ha ribadito che è rimasto deluso da lei poiché è palese la sua preferenza. Infatti stando alle anticipazioni che circolano sul web, pare che abbia scelto l’altro. Per il momento non si sa ancora se c’è stato un lieto fine o no.

Davide è andato via. A seguire Alessandro

Se Davide è andato via, Alessandro Graziani ha deciso di gettare la spugna perché consapevole di non avere possibilità. Maria De Filippi ha voluto se chi presentasse per chiarire la sua posizione in merito alla situazione di Pago e Serena Enardu. Non ha riferito nessun dettaglio che possa compromettere l’immagine della donna. Come al solito non si è smentito nemmeno stavolta. Ragion per cui i telespettatori desiderano vederlo a settembre sul trono.