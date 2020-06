Antonella Clerici si vendica di Elisa Isoardi: colpo gobbo in casa Rai

Antonella Clerici si riprende il mezzogiorno di Rai Uno

Per quasi un ventennio Antonella Clerici è entrata nelle case degli italiani all’orario di pranzo. La professionista lombarda è stata alla guida de La prova del cuoco per 18 edizioni ma tre anni fa ha deciso di cambiare la su vita e dic conseguenza anche il lavoro. La conduttrice Rai si è trasferita ad Arquata Viva, in Piemonte, insieme alla figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone.

Il famoso cooking show della prima rete lo avevano affidato alla collega Elisa Isoardi che già tempo fa l’aveva sostituita durante la sua gravidanza, ma i risultati non sono stati del tutto soddisfacenti. Il paragone tra le due presentatrice ha fatto si che il pubblico diminuisse sempre di più. Di conseguenza è arrivata la cancellazione del programma culinario dal palinsesto della prossima stagione televisiva.

Scacco matto ad Elisa Isoardi

Ma dopo una stagione da dimenticare, ora i vertici di Viale Mazzini vogliono fortemente Antonella Clerici di nuovo in prima linea. La professionista lombarda durante la quarantena ha studiato moltissimo e ideato un nuovo format che, a quanto pare, prenderà il posto della ‘vecchia’ prova del cuoco.

Il cooking show con a capo Elisa Isoardi è stato ufficialmente cancellato dal palinsesto dei Rai Uno e dopo un ventennio chiude definitivamente i battenti. Di conseguenza la conduttrice piemontese non sarà più in onda in quella fascia oraria, anche se i dirigenti della tv pubblica le potrebbero affidare un altro format.

Antonella Clerici e il cooking show dalla sua casa nel bosco

Al posto de La prova del cuoco, ora che si è riappropriata di quella fascia, Antonella Clerici potrebbe condurre una trasmissione direttamente dal bosco di Arquata Viva. Ovvero nella villa in mezzo al bosco dove viva da tre anni. In una recente intervista rilasciata per il magazine Tv Sorrisi e Canzoni, la madre di Maelle aveva dato una piccola anticipazione. Aveva espresso il suo grande desiderio di presentare un format di cucina dalla sua fattoria in Piemonte.

La notizia era stata lanciata qualche settimana fa dal sempre informato Dagospia, che ora dà per ufficiale la cancellazione de La prova del cuoco. Sembra proprio che il direttore della prima rete Rai, Stefano Coletta ha una grande stima per la professionista. Stando alle parole di quest’ultima, i due si sono parlati diverse volte e sembra che abbiano raggiunto un accordo.