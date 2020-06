Lorella Cuccarini fa le valigie, addio a La vita in diretta: il gossip

Lorella Cuccarini fatta fuori da La vita in diretta: il rumor

Siamo alle porte dell’estate, di conseguenza gli addetti ai lavori sono impegnati con la programmazione della prossima stagione televisiva. Uno dei programmi più in discussione è La vita in diretta, lo storico rotocalco di cronaca e spettacolo che quest’anno è stato affidato a Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Stando a quanto riportato dal super informato Dagospia, sembra proprio che i vertici di Viale Mazzini non abbiano riconfermato la professionista romana.

Secondo il sito di Roberto D’Agostini non ci sarà nessuna riconferma per tutti quelle figure sovraniste che sono state introdotte in azienda durante il governo giallo-verde, ovvero Lega Nord e Movimenti Cinque Stelle. Di conseguenza, sia la ‘più amata dagli italiani’ che Roberto Poletti di Uno Mattina dovrebbe lasciare il loro posto.

Alberto Matano riconfermato alla guida del rotocalco di Rai Uno: il gossip

Per Dagospia è quasi certa la notizia che vede Lorella Cuccarini fuori da La vita in diretta. Tuttavia al momento non sono stati fatti dei nomi femminili che potrebbero sostituire la soubrette capitolina. Mentre Alberto Matano può dormire tranquillamente, stando a Roberto D’Agostino i vertici di Viale Mazzini avrebbero riconfermato il giornalista calabrese. Oltre alla conduzione del rotocalco pomeridiano di Rai Uno, i dirigenti potrebbero affidarli un altro format ancora top secret.

Sembra proprio che ai piani alti hanno un’ottima stima nei confronti dell’ex mezzo busto del Tg1, quindi vogliono puntare su di lui. Tutto da decidere, invece, per la versione estiva de La vita in diretta che prenderà il via dal 29 giugno 2020. Inizialmente sie era fatto il nome di Ambra Angiolini ma a quanto pare la trattativa è sfumata.

Chi condurrà La vita in diretta estate? Le ipotesi

Il prossimo 26 giugno chiuderà la versione tradizionale de La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Quindi, il lunedì successivo come di tradizione prenderà il via quella estiva che si prolungherà fino a settembre.

Nelle ultime settimane sono circolate varie indiscrezioni sui possibili conduttori, ma al momento non c’è nessuna conferma. Sono stati fatti i nomi di Salvo Sottile e Ambra Angiolini, ma stando a Dagospia entrambi non avrebbero trovato un accordo con la Rai. Nelle ultime ore, invece, si parla di Andrea Delogu e Marcello Masi.