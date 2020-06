Il Paradiso delle Signore, repliche 8-12 giugno 2020: Clelia resta a Milano

In attesa della ripresa delle registrazioni, dal lunedì al venerdì su Rai 1 vanno in onda le repliche della soap opera Il Paradiso delle Signore 4. Nelle puntate programmate dall’8 al 12 giugno 2020, vedremo Clelia prendere un’importante decisione. La capo commessa sceglierà di restare a Milano ancora per un lungo periodo. Nel frattempo, Federico comunicherà alla sua famiglia di essere impossibilitato a tornare a casa in occasione delle feste natalizie.

Nelle puntate in replica de Il Paradiso delle Signore della prossima settimana inoltre, Silvia verrà a sapere che Clelia resterà a Milano. La notizia la farà sprofondare nella depressione, in quanto sa che Luciano è ancora innamorato di lei.

Il Paradiso delle Signore, puntate dall’8 al 12 giugno 2020

Negli episodi della prossima settimana, Luciano sarà sorpreso dall’annuncio di Salvatore e Marcello, che gli diranno di aver vinto al Totocalcio. La somma è ingente e i due ragazzi non sapranno come investirla. Sarà Armando a suggerire loro di chiedere un consulto al ragioniere. Nel frattempo, Adelaide farà di tutto per avvicinare Riccardo a Ludovica Brancia, nella speranza che possa dimenticare Nicoletta. Umberto non sarà dello stesso avviso.

Proseguendo con le trame de Il Paradiso delle Signore 4, Clelia sostituirà Francesca, costretta a fermarsi per un piccolo problema di salute. La Calligaris tornerà così ad occupare il suo posto di capo commessa. Armando ne sarà felice e anche la stessa Clelia capirà che il suo posto è a Milano. Silvia invece chiederà ad Agnese di controllare i movimenti tra Clelia e il suo Luciano.

Marta si sente poco bene

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Salvatore e Marcello proveranno a chiedere un prestito per fare in modo che la caffetteria non venga venduta, ma l’impresa si rivelerà più ardua del previsto. Marta avrà un malore e Vittorio le consiglierà di rimanere a riposo. Agnese scoprirà nel frattempo che Rocco è stato in carcere. A Villa Guarnieri l’atmosfera è tesa e tra Umberto ed Adelaide la tensione sarà altissima. Clelia capirà di amare ancora Luciano mentre Marcello inizierà a far insospettire Roberta per via di alcuni suoi strani comportamenti.

Infine, nelle puntate in replica della soap opera Il Paradiso dele Signore 4 dall’8 al 12 giugno su Rai 1, Cosimo non rinuncerà a corteggiare Gabriella, che sarò piuttosto confusa. Intanto, Umberto inviterà a cena Flavia Brancia, pronto a mettere in atto il suo piano, che verrà però rovinato dal rientro in anticipo di Riccardo, che avrebbe dovuto partire per Cortina.