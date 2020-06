Uomini e Donne, arriva la conferma: Nicola Vivarelli sta prendendo in giro

Arriva la conferma

Il 9 giugno volgerà al termine l’attuale edizione di Uomini e Donne. I telespettatori di Maria De Filippi non vedono l’ora di assistere alle ultime dinamiche sentimentali dei partecipanti. Veronica sta cercando di convincere Giovanni a fidarsi di lei, Valentina ha gettato la spugna con Nicola Vivarelli e Giovanna Abate a breve sceglierà. Secondo fonti attendibili la tronista ha scelto Sammy Hassan, scatenando così le polemiche sul web.

In molti stanno chiedendo alla redazione di fare la proposta del trono a Davide Basolo e Alessandro Graziani. Per quanto riguarda Nicola, nella puntata di oggi è stato messo in discussione per l’ennesima volta. Dopo un’esterna romantica a telecamere spente non si è lasciato andare. Il suo atteggiamento ha alimentato ancor di più i dubbi sul suo conto.

‘Senza telecamere le dai solo un abbraccio?’

Arriva la conferma sul fatto che Nicola stia prendendo in giro tutti. In effetti si è recato a casa di Gemma Galgani con dei regalini. Quest’ultima ha mostrato un sorriso raggiante, incurante della presenza dello staff della redazione del programma. Durante il pranzo i due si sono stuzzicati a vicenda al punto tale da chiedere di stare un po’ soli.

Tina Cipollari ha chiesto se ci fosse stato qualcosa tra loro, ma in realtà si sono limitati a un semplice abbraccio. A quel punto tutti si sono scagliati contro il ragazzo, dal momento che avrebbe potuto approfittare della situazione. Sono in tanti a sostenere che stia approfittando della pandemia per mantenere le giuste distanze dalla donna.

Se non è accaduto nulla lontano da occhi indiscreti, vuol dire che sta solo recitando per ottenere visibilità. Gemma è intervenuta in sua difesa, dicendo che è dipeso da lei il mancato bacio. Ha saputo che lui è andato a Milano per motivi personali, dunque ha temuto di poter essere ipoteticamente contagiata. Nello studio nessuno le ha creduto, eccetto la conduttrice.

‘Sta per partire la nave, ti conviene andare’

Nicola ha dovuto fare i conti anche con Sammy Hassan, poiché si è permesso di esprimere un’opinione. Ha dato ragione a Davide sulla sua maleducazione, poiché si è presentato improvvisamente nella sua esterna. Il corteggiatore si è difeso dicendo che dovrebbe tacere e pensare alla sua paradossale conoscenza con Gemma. Gli ha consigliato di non perdere tempo con la farsa per riprendere il lavoro. Come andrà a finire con Gemma?