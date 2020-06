Mara Venier e Renzo Arbore, l’amore finito a causa di una tragedia: “La perdita di un figlio…”

Renzo Arbore e l’amore per Mariangela Melato

Nonostante siano trascorsi quasi 30 anni dalla fine della loro storia d’amore, Renzo Arbore non ha mai svelato le ragioni per la quale ha lasciato Mara Venier. In una recentissima intervista, il noto cantautore e musicista italiano ha parlato delle sue grandi passioni, ma anche della persona più importanti della sua vita. Ebbene sì, l’amore più grande non era la conduttrice di Domenica In, bensì la compianta attrice Mariangela Melato.

“La sua perdita è stato il dolore più grande della mia vita”: ha confessato il professionista. Con quest’ultima ha avuto una relazione sentimentale durata all’incirca un decennio, terminata e subito dopo ricominciata fino alla tragica morte di lei. Anche con la presentatrice veneta c’era un bellissimo legame che si è spezzato a causa di un addio silenzioso e doloroso.

La relazione sentimentale con Mara Venier: la ragione della rottura

Dopo la morte di Mariangela Melato, Renzo Arbore si è ricostruito una vita al fianco di un’altra donna, anch’essa che fa parte del mondo dello spettacolo. La relazione sentimentale con Mara Venier è stata costellata da tanto amore accanto a la professionista di casa Rai gli è stato al fianco per molti anni.

La loro storia, però, è finita in modo davvero doloroso, ovvero dopo la morte di un figlio. Da quel momento in poi il musicista non ha mai parlato molto del suo addio alla padrona di casa del rotocalco Domenica In.

Mara Venier e Renzo Arbore: storia finita dopo l’aborto della veneziana

Un po’ di tempo fa, Mara Venier nella sua Domenica In aveva lanciato un appello all’ex compagno. In poche parole la professionista veneta lo aveva invitato a cena per venire a conoscenza delle ragioni della fine della loro storia d’amore avvenuta negli Anni Novanta. Da quasi vent’anni la conduttrice di casa Rai è sposata con l’ex produttore cinematografico Nicola Carraro e i due sono felici più che mai.

In un’ospitata al Maurizio Costanzo Show, la donna aveva parlato del sentimento finito per il musicista italiano. “C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata. Insomma è stato un grande dolore per tutti e due. Naturalmente oggi c’è un rapporto di affetto enorme e di stima però Renzo è un po’ resistente a vedermi”: confessò la donna.