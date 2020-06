Laurent Miralles ecco chi è il compagno dello stilista Enzo Miccio

Meno noto di Enzo Miccio, il compagno Laurent Miralles è anche un personaggio di successo, il fidanzato dello stilista un dottore di medicina estetica che lavora a Parigi

Noto al pubblico italiano per le sue continue apparizioni in programmi tv e perché apprezzato wedding planner e stilista, Enzo Miccio è molto amato da tutti. Reso ancora più popolare grazie all’esperienza a Pechino Express su Rai Due, Miccio è un personaggio di cui si sa praticamente tutto.

Tuttavia, non si può dire lo stesso del suo compagno, che è meno conosciuto perché non fa parte del mondo dello spettacolo. Ma anche lui è una persona molto stimata nel suo settore, anche se è riservato come lo è anche Miccio sulla loro storia. Ma chi è il fidanzato di Enzo Miccio? Si chiama Laurent Miralles e come pubblicato da Sky Tg24 pare abiti a Parigi.

Laurent Miralles è un esperto in medicina estetica

Proprio nella capitale francese Miralles esercita l’attività di dottore nel settore della medicina estetica. Ma come mai si conosce la professione del fidanzato di Miccio? La sua occupazione si evince dalla sua pagina Instagram in cui pubblica spesso delle foto e dei video in cui viene ripreso durante l’esecuzione dei trattamenti.

Il dottore è specializzato negli interventi anti-età che effettua sulle sue pazienti per mantenerle sempre più giovani. Pare che sia molto apprezzato come professionista del settore e che le sue clienti sono soddisfatte di lui. Miccio e Miralles non parlano quasi mai della loro sfera sentimentale e sono entrambi molto schivi nel rivelare confidenze e segreti. Già qualche tempo fa era giunta la conferma della relazione tra Enzo Miccio e Laurent Miralles, tramite i social, dove erano comparsi degli scatti che li ritraevano insieme.

Miccio e Miralles coppia felice e innamorata

Nelle foto i due erano ritratti abbracciati e sorridenti, segno della loro complicità e del loro amore. Qualche mese fa però Enzo Miccio si è sbilanciato sulla relazione con Laurent e ne ha anche parlato in tv. Per la prima volta lo stilista ha dunque aperto il cuore ai telespettatori. Miccio lo ha fatto durante la sua ospitata a “Vieni da me”, il programma condotto da Caterina Balivo.

In quell’occasione Miccio è stato colto di sorpresa da un video-messaggio fatto da Laurent. Lo stilista non ha resistito e si è commosso, e ha anche rivelato i suoi sentimenti apertamente. Ha anche confessato che si erano lasciati ma si erano chiariti e adesso si amano più di prima.