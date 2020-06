Fedez e Chiara Ferragni lite in diretta vola un bel “Ma va a fanc……” e si scatena il putiferio

La lite in diretta fra Fedez e Chiara Ferragni scatena un pandemonio, i due intrattengono i fan mentre stanno facendo una gita sul Lago Maggiore

Fedez e Chiara Ferragni come sempre sono inseparabili e in questo periodo di isolamento hanno divertito i fan con tante cose. Le loro dirette sono sempre esilaranti e ironiche e anche stavolta non hanno mancato di far sapere loro cosa stanno facendo. La coppia ha deciso di fare una gita fuori porta e si è recata sul Lago Maggiore. Nella diretta sembra che i due stiano litigando e si sente un chiarissimo “Vaff*** puoi dire una cosa del genere?”.

Chiara e Fedez hanno deciso di divertirsi provando a vivere un’esperienza unica come il volo dell’angelo. Ad avere il cuore impavido fra i due è quello di Chiara Ferragni, che ha voluto sfidare le sue paure. Non mancano le parole di incoraggiamento da parte del marito, che però ha usato un tono ironico, tanto da farla sbottare.

Fedez e Chiara Ferragni in diretta scambio di imprecazioni

Mentre Chiara era pronta per il lancio è andata su tutte le furie e ha detto al marito di fare il serio. Fedez le aveva detto qualcosa come finché morte non ci separi e lei è scattata come una furia. Ma erano parole da dire in un momento così importante? Fedez poi, per riparare, le ha detto che era solo un modo per dirle ti amo. Nel video i due sono molto divertenti e anche se sembrano discutere animatamente si capisce che stanno scherzando.

Nel giro di qualche ora la diretta della coppia che si lancia imprecazioni mentre lei sta cercando di fare il volo dell’angelo diventa virale. La Ferragni ha messo da parte i timori e come promesso si è buttata in questa avventura adrenalinica.

Dopo la denuncia la coppia ha chiarito tutto

Fedez però non ha voluto prendere in considerazione questa esperienza. Fedez però è capace di fare il serio e lo ha dimostrato dopo la denuncia della Codacons. La denuncia è giunta dopo che lui e la moglie avevano fatto una raccolta fondi a favore dell’ospedale San Raffaele di Milano. Il loro intento era quello di scendere in campo per dare una mano vista l’emergenza sanitaria.

Fedez è stato travolto dalla polemica perché la raccolta fondi collettiva era stata avviata sul sito GoFundMe. L’Antitrust ha tolto il sistema di preselezione della commissione facoltativa.