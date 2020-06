Erik Pregnolato ha trovato l’amore fuori da Uomini e Donne (Foto)

Erik aveva partecipato a Uomini e Donne conquistando il cuore di Valentina Autiero. Tra i due giovani, però, non aveva funzionato e la conoscenza si era interrotta, anche in maniera abbastanza brusca. Erik Pregnolato, lasciata la trasmissione, ha però raggiunto il tanto desiderato amore. L’uomo è adesso felicemente accompagnato e Valentina sembra, ormai, un lontano ricordo.

La ragazza che ha conquistato il cuore di Erik Pregnolato si chiama Elena. Tra i due ragazzi pare esserci molto feeling e tanta attrazione fisica. A quanto pare, quindi, Cupido ha scoccato la sua freccia e, a giudicare dal sorriso dei due sui social, stavolta deve aver mirato proprio bene.

Erik Pregnolato e Valentina Autiero a Uomini e Donne

I telespettatori più fedeli di Uomini e Donne ricorderanno indubbiamente il percorso di Valentina Autiero ed Erik Pregnolato. Una conoscenza durata poco ma molto intensa ed in cui, soprattutto, la dama romana aveva creduto moltissimo. Ad un certo punto, però, si è assistito alla rottura. Le ragioni della rottura si troverebbero nella mancanza di entusiasmo della ragazza durante un incontro.

Erik Pregnolato, dal canto suo, aveva chiarito di voler una persona per cui l’entusiasmo sia una regola di vita. “Se già dopo due settimane mi tieni lontano”, aveva sostenuto, “non va bene”. L’amore non era ancora nato ma l’incompatibilità caratteriale ha interrotto tutto. L’uomo, poco dopo, ha abbandonato la trasmissione.

L’amore fuori dal programma

Una volta fuori da Uomini e Donne, Erik Pregnolato è tornato alla sua vita di sempre. Il deejay che aveva rapito il cuore della Autiero ha, però, avuto una bella sorpresa. L’amore che non aveva trovato in trasmissione, infatti, pare essere nato fuori dagli studi di Cinecittà. “Vorrei una donna che sappia farmi sentire importante” aveva confessato l’uomo al termine della relazione con la Autiero. “Una donna entusiasta e piena di carica positiva”, insomma, il cavaliere del dating show aveva proprio le idee molto chiare sulle sue esigenze in campo sentimentale.

Si chiama Elena Nabri e di professione fa la Nail Artist. Una ragazza dal sorriso contagioso che, di certo, affronta la vita ponendo l’entusiasmo davanti a tutto il resto. D’altra parte è proprio per la mancanza di questo aspetto che Erik Pregnolato aveva chiuso con la Autiero. Il feeling e la felicità dei due ragazzi è evidente. Non è un caso se le foto e le Storie pubblicate sui social raccolgono commenti entusiastici e tanti complimenti da parte dei fans.