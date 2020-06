Davide Basolo, la reazione alla non scelta di Giovanna, “Se tornassi indietro…” (Video)

Lunedì 8 giugno 2020 è andata in onda la scelta di Giovanna Abate. La ragazza, come era trapelato da qualche giorno, ha scelto Sammy Hassan. Nulla da fare, quindi, per Davide Basolo, alias l’Alchimista, che si è sentito dire di no proprio sul traguardo. Il messaggio con cui Giovanna ha comunicato al ragazzo di non averlo scelto è stato lungo e commovente.

Altrettanto commovente la reazione di Davide Basolo. Il ragazzo, infatti, ha risposto in studio alla ragazza dicendole, comunque, che è una ragazza speciale e augurandole tutto il meglio per il futuro. Una volta fuori dagli studi, però, non è riuscito a trattenere le lacrime. Cos’ha detto il ragazzo durante la prima intervista a caldo? Vediamolo.

Le parole di Giovanna alla non scelta

Dire di no a Davide Basolo deve essere stata molto dura per Giovanna Abate. La ragazza, infatti, si era fatta molto coinvolgere da questa conoscenza. Qualcosa di più forte, però, la portava verso Sammy per cui era inevitabile dover dire di no all’Alchimista. “Il tuo essere così buono mi porta oggi a non poterti dire che sei tu la mia scelta” ha detto la giovane.

“Non vorrei che una persona come te soffrisse” ha concluso Giovanna Abate. La prima reazione di Davide Basolo è stata quella in studio. Dopo un primo momento di silenzio, necessario per assorbire il colpo, il bell’Alchimista ha augurato a Giovanna il meglio e l’amore che sta ricercando anche se lontano da lui perché, l’ha ribadito, lei “è speciale”.

Le prime parole fuori dallo studio

Una volta fuori dallo studio e man mano che, col passare dei minuti arrivava la consapevolezza che Giovanna Abate non l’aveva scelto, Davide Basolo si è lasciato andare ad uno sfogo. Il ragazzo non è riuscito a trattenere le lacrime. “Mi fa male che sia finita così” ha esordito. Poi ha proseguito “Nonostante tutti dicessero che per lei c’era solo lui, ho provato a credere fino alla fine che ci sarebbe stato un dopo e ci credevo”.

“Quello che ho costruito con lei finisce qui” ha sostenuto Davide Basolo tra le lacrime. “È un pezzo di cuore che hai dato e che non torna più indietro”. Al termine, un “Se tornassi indietro rifarei tutto“ fa comprendere quanto Basolo non sia pentito di nulla. Ed in effetti, a ben guardare, non vi è nulla da recriminare. Lo vedremo, forse, sul trono a settembre? I fans lo sperano. (Qui il video)