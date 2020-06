U&D, Sara Shaimi e Sonny Di Meo, le prime dichiarazioni dopo la scelta (Video)

L’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda martedì 8 giugno, è stata dedicata alle scelte del trono classico, di Carlo e Sara. La prima ad andare in onda è stata proprio la scelta di Sara Shaimi. La ragazza, come in molti avevano già intuito e come lo stesso Sonny aveva anticipato su IG, ha scelto proprio Sonny Di Meo.

I due ragazzi, belli come il sole, adesso sono una coppia e sono apparsi, durante le prime dichiarazioni post scelta, al settimo cielo. Come potrebbe essere altrimenti? Cos’hanno dichiarato sul loro percorso e sui progetti futuri? Vediamolo insieme.

Sara Shaimi, le parole dopo la scelta

Se prima era triste per aver dovuto dire di no a Matteo, Sara Shaimi ha ritrovato il sorriso quando è entrato Sonny in studio. La felicità si è moltiplicata nel momento in cui la risposta del ragazzo è stata un bel sì. “Rivederlo dopo tanto tempo è stato stranissimo” ha detto la ragazza. Poi ha proseguito “L’ultima volta ci siamo visti il 7 marzo. Ritornando indietro a ricordare questa giornata, sicuramente mi commuoverò, sono sicura al 100%”.

Mano nella mano con la sua scelta, Sara Shaimi ha fatto progetti per il futuro “La voglia è quella di ripartire da oggi” ha confermato “di lasciare con me solo le emozioni belle che ho provato e ripartire da quelle”. Un desiderio importante, quello dell’ormai ex tronista che, dopo diverse delusioni, sebbene a soli 28 anni, ha intenzione, adesso, di ricominciare dal meglio. E quale migliore inizio di questo?

Le dichiarazioni di Sonnu Di Meo

Raggiante come la sua Sara Shaimi, Sonny Di Meo ha parlato delle sue emozioni nel dopo scelta. “Ero più ansioso di vederla che di sapere se ero la scelta o meno” ha confessato. Poi ha proseguito “Poi invece l’ho vista e mi è andata via la voce, sentivo il cuore in gola. Non avevo mai provato una sensazione del genere” ha detto. Anche per il ragazzo le intenzioni sono delle migliori “Sono arrivato alla scelta che provavo qualcosa di veramente forte per lei”.

In merito all’affermazione di Sara Shaimi “Noi ci scanneremo un pochino” il ragazzo si è espresso chiaramente. “È sicuro al 100%, però era anche quello che mi mancava”. Poi conclude, emozionato, “Abbiamo due caratteri forti ma entrambi ci vogliamo. Secondo me se alla base c’è quello, tutto il resto fa da cornice”. I presupposti per una bella storia d’amore ci sono! (Qui il video)