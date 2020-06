Pamela Barretta volta pagina, addio Enzo: la dama dimentica l’ex con altro cavaliere (FOTO)

Continua il botta e risposta sui social tra Enzo Capo e Pamela Barretta. La coppia dopo l’ennesimo scontro si è detta addio, e questa volta pare sia per sempre. Il noto imprenditore continua i suoi tour partenopei tra ristoranti e sponsor vari, mentre la Barretta ha chiesto aiuto ai suoi amici.

Dopo giorni di silenzio e molto probabilmente di tristezza, Pamela Barretta ha deciso di reagire scappando via da Brindisi. Nelle ultime ore l’abbiamo vista in compagnia di ex partecipanti del parterre e si è detta anche soddisfatta delle nuove conoscenze.

Pamela Barretta pronta a nuove conoscenze

Pamela Barretta a voluto mettere un punto alla sua storia con Enzo Capo. Dopo averci riprovato più volte a conquistare la fiducia del suo ex, ha preferito lasdcianro andare via per la sua strada, convinta che abbia conosciuto una nuova fiamma. Dai loro profili, si evince che nessuno due è a casa a piangersi addosso, anzi entrambi si stanno molto divertendo. Enzo Capo continua a pubblicizzare marchi e prodotti di bellezza nei vari paesini del napoletano. Nelle ultime ore, è apparso anche molti in sintonia con una modella 28enne, invitandola anche a cena.

Dall’altro lato,invece, Pamela Barretta ha cercato conforto tra le braccia della sua amica Cristina Incorvaia, ex partecipante di UeD e Temtpation Island Vip. Infatti, ha preparato la valigia e entrambe sono partire prima per un week a Napoli e poi in Puglia. E proprio nello splendido salento che l’ex dama del trono over pare abbia incontrato, come lei stessa l’ha definito, un uomo con la U maiuscola.

La dama dice addio ad Enzo Capo

Pamela Barretta sta documentando giorno per giorno le sue giornate. Insieme all’amica Cristina e ad altri conoscenti, l’ex dama del trono over ha deciso di divertirsi e cercare di dimenticare Enzo Capo. L’imprenditore napoletano, l’ha fatta soffrire molto e come più volte ha dichiarato, ha bisogno di serenità sopratutto per il bene di suo figlio. (Continua dopo la foto)

Nelle immagine da lei postate su Ig, Pamela Barretta sembra felice e di nuovo serena. Accanto a lei oltre alla Incorvaglia c’è un uomo di nome Giovanni. E proprio su quest’ultimo che molti follower hanno notato un piccolo particolare. La donna è sempre accanto a lui e in una recente stories ha scritto: “le cose migliori accadono sempre per caso. Un pò come le persone speciali. Le incontri all’improvvivo”. Cosa significheranno queste parole? Pamela Barretta ha già trovato un nuovo amore?