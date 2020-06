Amadeus e Giovanna Civitillo criticati, la prima uscita dopo la quarantena divide i fan: “Ridicoli” [FOTO]

Amadeus e la sua famiglia si concede la prima uscita dopo il lockdown

Dopo settimane di pausa, da qualche giorno Amadeus è tornato alla guida dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Una versione riprogrammata che ha protagonisti personaggi dello spettacolo e gareggiano per beneficenza. Il professionista siciliano sta lavorando anche per la 71esima edizione del Festival di Sanremo, cui lo vede conduttore e direttore artistico per il secondo anno consecutivo.

Nel frattempo il presentatore si gode anche la sua famiglia, composta dalla moglie Giovanna Civitillo e il loro figlio José. Ad esempio i tre hanno realizzato la loro prima uscita dopo la fine della quarantena da Covid-19. Ma la gita fuori porta non è piaciuta a tutti, al punto che qualcuno li ha criticati aspramente. Per quale ragione?

Vacanza per la famiglia Sebastiani

Giovanna Civitillo ed Amadeus, che condividono il profilo Instagram, di recente hanno condiviso un meraviglioso scatto che ritrae insieme al figlio José, mentre sono immersi in una bellissima località. Nello specifico, nel selfie in questione si fanno vedere in primo piano, sulla spiaggia e con alle spalle il mare blu, ma agitato. La foto in questione è stata apprezzata moltissimo ai follower della coppia che li seguono quotidianamente sul social network.

Tuttavia ad alcuni non è passato inosservato un dettaglio che, come si vede tra i commenti apparsi sotto il contenuto, ha diviso il popolo del web. “E dopo tanto tempo… la nostra prima uscita”, è questa la didascalia che i due hanno deciso di mettere al fianco dello scatto. I due sono usciti fuori dall’ambiente domestico dopo il lockdown causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. (Continua dopo il post)

Le critiche del popolo del web per la foto con la mascherina

Come accennato prima, agli utenti più attenti non è sfuggito un dettaglio, ovvero che la Amadeus, Giovanna Civitillo e il piccolo José indossano la mascherina protettiva sul volto. Tra i numerosi commenti in cui sono apparsi sotto il post, alcuni di loro hanno scritto delle parole al veleno.

Eccone alcune: “Da soli, un nucleo familiare, con la mascherina, ridicoli”; “Buona estate ma respirate l’aria, non mettetevi la mascherina quando siete soli”; “Al mare potreste anche stare senza mascherina anzi farebbe molto bene a respirare iodio puro!!!”. Oltre alle critiche, la famiglia ha ricevuto anche dei complimenti, infatti alcuni li hanno difesi dicendo che loro stanno dando il buon esempio.