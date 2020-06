Uomini e Donne: Sara e Sonny tornano sui social, le dolci parole e la prima foto di coppia

Sara Shaimi ha scelto Sonny Di Meo. Dopo la fine del programma sono tornati sui social, insieme.

Uomini e Donne: la scelta di Sara

Il percorso di Sara Shaimi a Uomini e Donne si è interrotto a causa del Coronavirus. Lei aveva intrapreso due percorsi molto emozionanti con Matteo e Sonny e la scelta, ovviamente, è ricaduta su di loro. Durante i due mesi di stop del programma, Sara ha avuto un solo nome in testa e per questo ha deciso di scegliere.

In uno studio vuoto, Sara ha chiamato prima Matteo e in lacrime gli ha dovuto dire che la scelta non era lui. Lui ha pianto insieme a lei, ma le ha augurato tutto il bene con chi avrebbe scelto. Così è stato: quando Sara ha parlato con Sonny lui le ha risposto subito di sì.

Entrambi, dopo l’interruzione improvvisa del programma, hanno continuato a pensare l’uno all’altra. Sara era molto preoccupata di non essere ricambiata, ma poi ogni dubbio è sparito. Non hanno avuto modo di raccontare come sta andando alle telecamere di Uomini e Donne, ma l’hanno fatto attraverso i social.

Sara e Sonny sui social: prima foto insieme e dolci parole

Subito dopo la puntata Sara e Sonny si sono mostrati insieme, contenti ed entusiasti sui social e, in particolare, attraverso le Instagram Stories dell’ex corteggiatore. La coppia si trova a Roma. Non fanno altro che baciarsi in continuazione e stanno insieme 24 ore su 24.

Sonny ha pubblicato un post in cui c’è una bellissima foto di lui che prende in braccio la sua fidanzata sulla spiaggia. Sonny ha scritto che “Ci si sceglie al primo sguardo“. Potete vedere il post di Sonny qui sotto. Che cosa ne pensate di questa nuova coppia? (Continua dopo il post)

Sonny ha poi pubblicato dei ringraziamenti in quanto l’esperienza a Uomini e Donne è stata una delle più belle della sua vita e gli ha regalato “un gioiello così” (riferendosi a Sara). Poi ha taggato alcuni autori del programma che hanno avuto il merito di aiutarlo davvero a riscoprirsi. Anche Sara dal suo profilo Instagram ha ringraziato tutta la redazione e poi anche chi le ha mandato messaggi di affetto perchè non se lo aspettava dopo tanto tempo di stop di Uomini e Donne.