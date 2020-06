Una Vita, spoiler giovedì 11 giugno 2020: Bellita vuole tornare sul palco

Le Anticipazioni di Una Vita, riguardanti la puntata di giovedì 11 giugno 2020 rivelano che Bellita mediterà di tornare sul palco per risollevare la disastrosa situazione economica che ha colpito la sua famiglia. Il teatro è stato divorato dalle fiamme, cosa si inventeranno ora i Dominguez?

Nella puntata di domani di Una Vita, Cinta non prenderà affatto bene la decisione di sua madre Bellita. La giovane, decisa a seguire la sua indole artistica, non ha intenzione di restare in disparte e proseguirà per la sua strada. Cinta sceglierà infatti di esibirsi come ballerina di flamenco nella scuola di ballo appena inaugurata ad Acacias e che ha fatto tanto infuriare Rosina.

Una Vita, anticipazioni puntata di domani 11 giugno 2020

Josè informerà i Dominguez che il loro teatro è andato distrutto e che per loro si prospettano tempi difficili. Per evitare il tracollo economici, Bellita proverà a pensare ad una soluzione temporanea. L’unica idea che le verrà in mente sarà quella di tornare sul palco come una volta. Il marito sarà d’accordo, mentre Cinta andrà su tutte le furie.

La giovane non ha intenzione di seguire le imposizioni della sua famiglia che, dopo aver scoperto che ha abbandonato il collegio per seguire una carovana di circensi, l’ha costretta ad incontrare diversi spasimanti con la speranza di farla sposare. Nel frattempo, come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Telmo e Lucia si renderanno conto che la loro relazione segreta è davvero pericolosa, visto che Eduardo è sul piede di guerra.

Cinta mente ai genitori

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Bellita comunicherà al marito e a Cinta che tornerà a ballare come un tempo, visto che in passato ha calcato palchi importanti. Questo sembra l’unico modo per tamponare le perdite finanziarie causate dall’incendio che ha raso al suolo il teatro di loro proprietà in Argentina.

Infine, nella puntata di domani, giovedì 11 giugno 2020 di Una Vita in onda come sempre su Canale 5, Cinta continuerà a mentire ai genitori. La ragazza ha trovato una compagnia che ha accettato di assumerla come artista e che presto organizzerà la sua prima esibizione.

Come farà se anche Bellita riprenderà a ballare? Si preannunciano tempi bui anche per Samuel e Genoveva. L’Alday, nonostante abbia deciso di sottostare agli ordini di Ariza, non scamperà al suo destino. Cristobal infatti non è intenzionato a lasciar perdere la vendetta ai danni della Salmeron. Ursula invece proverà a dare una mano a Telmo e Lucia.