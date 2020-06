Al Bano si sfoga: “So cosa significa essere povero, ma sono in difficoltà perché nasconderlo”

Al Bano ammette di avere delle difficoltà

Qualche giorno fa Al Bano ha parlato delle situazione delicata che sta attraversando a causa della pandemia e del lockdown causato dal Covid-19. Per tutto il 2020 non potrà realizzare dei concerti in Italia e all’estero, inoltre la sua Tenuta di Celino San Marco è praticamente ferma.

Il suo sfogo aveva causato una serie di polemiche da parte del popolo del web che si è scagliato contro di lui. Il Mastro Carrisi, a quel punto, è tornato a parlare affermando che le sue parole sono state travisate.

In una nuova intervista per il magazine DiPiù Tv, il cantautore salentino ha voluta fare un po’ di chiarezza e bloccare quelle polemiche che lo hanno coinvolto nelle ultime settimane. “Non voglio piangere miseria, ho solo detto che il Coronavirus ha fermato i miei concerti e rallentato l’attività della mia azienda agricola, danneggiando anche me”, ha tuonato l’ex marito di Romina Power. Quest’ultimo, però, alla fine dei conti ha ammesso che ci sono delle difficoltà.

Le polemiche da parte del popolo del web

La polemica era nata giorni fa quando Al Bano in un’altra intervista aveva detto che in questo periodo ci sono solo uscite e nessuna entrata economica. “Se le cose continuano così posso andare avanti un anno, forse due. E poi, dopo sessata anni di lavoro e di contributi versati mi sarei aspettato di più“, diceva il Maestro Carrisi.

Parole che sono sembrate un tantino esagerate da gran parte degli italiani che per l’emergenza da Covid-19 si sono ritrovati senza lavoro e senza soldi. Poi si era lamentato anche della sua pensione, considerata bassa rispetto ai contributi versati in tutti questi anni. E tale sfogo ha ricevuto altre critiche da parte del popolo del web che ha puntata il dito contro il salentino dicendogli che lui riceve anche i diritti delle sue canzoni (SIAE).

Al Bano e l’impossibilità di cantare

Intervistato dal periodico DiPiù Tv, Al Bano è tornato sull’argomento dicendo che lui ha un gran rispetto per gli italiani e che sa perfettamente che c’è gente che sta peggio di lui. “Non mi manca nulla e non voglio piangermi addosso, io so perfettamente cosa significa essere davvero povero, ci sono passato all’inizio della mia carriera”, ha affermato il cantautore di Cellino San Marco. In tutto questo il Maestro Carrisi è nervoso perché non può fare la cosa che lo appassiona più di ogni cosa, ovvero cantare. A quanto pare lo potrà fare a partire dal 2021.