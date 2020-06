Pamela Barretta torna a parlare di Enzo Capo: la bugia del cavaliere e le cose di cui si è pentita

L’ex dama del trono over ha parlato della fine della relazione con Enzo dicendo che cosa si aspettava, la bugia del cavaliere e le cose di cui si è pentita

Uomini e Donne: tra Pamela Barretta ed Enzo Capo è finita

Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono conosciuti a Uomini e Donne l’anno scorso. La loro uscita insieme dal programma non ha emozionato i presenti e il pubblico che hanno sempre visto comportamenti inopportuni, soprattutto da parte di Enzo. Ma Pamela ha deciso di lasciare il programma insieme a lui andando contro tutti.

Da quel momento hanno vissuto una relazione fatta di viaggi insieme, ma poi il tutto è stato bruscamente interrotto dalla pandemia e dall’impossibilità di spostarsi da regione a regione. Pamela ed Enzo sono stati lontani per mesi e in questo tempo hanno sempre litigato.

Nelle settimane scorse sono riusciti a vedersi a Roma negli studi di Uomini e Donne e in quell’occasione se lei voleva cercare di recuperare il rapporto, lui era deciso a chiudere. Entrambi hanno anche raccontato di mancanze di rispetto, gelosie, ex e inopportuni like sui social.

Pamela confessa: perché è finita, la bugia di Enzo, i rimorsi

Pamela ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dicendo di essere davvero distrutta per la fine della relazione con Enzo Capo alla quale aveva creduto tanto. Lei aveva accettato il confronto in studio per tornare insieme, lui invece aveva già deciso di lasciarla. Secondo la dama lui ha sempre provato una grande attrazione fisica per lei, ma non ha mai provato un sentimento, altrimenti non si spiega tanta freddezza.

Enzo aveva sempre avuto storie con donne giovani e le faceva pesare i suoi 36 anni e le sue scelte lavorative. Inoltre, non poteva immaginare che per lui fosse un problema il fatto di indossare regali del suo ex perché non gliel’ha mai detto e perché anche lui indossa sempre una cintura che gli ha regalato una donna con la quale è stato. Infine, lui voleva un matrimonio e una famiglia a distanza, convinto che possa funzionare meglio, ma lei no.

La cosa che la ferisce di più è come Enzo abbia parlato di certe cose pubblicamente e che poi non si sia scusato con lei. La dama ha ammesso che non provava certe cose da anni, ma si è pentita di aver aperto il suo cuore a lui che non ha ricambiato il suo amore.