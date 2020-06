Pago e Serena tornano insieme? Il cantante fa una confessione che nessuno si aspettava

La rottura tra Pago e Serena continua a tenere banco tra le riviste di gossip e c’è ancora chi spera di vederli nuovamente insieme. Se fino a questo momento questa ipotesi era da escludersi completamente, adesso sembra che le cose stiano andando verso un’altra direzione.

il cantante, nel corso di un intervista con il settimanale “Oggi”, ha parlato di un ipotetico perdono e riavvicinamento verso la sua ex. Nell’intervista, inoltre, sono emerse delle questioni che non erano mai trapelate fino a questo momento. Vediamo tutti i dettagli.

Retroscena sulla rottura tra Pago e Serena

Pago ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato in modo più approfondito perché lui e Serena non stanno più insieme. L’artista ha esordito dicendo che tra lui e la Enardu stavano tornando a galla dei vecchi malumori e problemi. Già prima di quel famoso 11 maggio, giorno in cui il cantante prese tra le mani il cellulare di Serena e scoprì i messaggi con Alessandro, i due stavano cominciando a non andare più d’accordo. Nello specifico, Pago ha ammesso che hanno cominciato a non parlarsi più con il linguaggio dell’amore.

Nei giorni precedenti la rottura, infatti, la coppia appariva sempre meno sui social e, quelle volte che accadeva, sembravano molto più freddi e distaccati dei primi tempi. A quanto pare, dunque, le bugie raccontate in merito al flirt con Graziani risultano essere solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso già ampiamente saturo. Durante l’intervista, però, il protagonista ha sganciato una bomba che nessuno si aspettava.

Possibilità di tornare insieme

La giornalista, infatti, ha notato nel cantante una certa titubanza in merito al da farsi. Per tale ragione, non ha potuto fare a meno di chiedergli se nel suo cuore ci sia ancora spazio per la possibilità di un ritorno di fiamma con la sua ex. In merito a questo tema, Pago ha lasciato intendere di non escludere la possibilità di tornare insieme a Serena. Nulla vieta che i due possano fare pace e perdonarsi reciprocamente un giorno.

Se Pacifico, però, ha parlato in questi termini, un po’ diversa è la versione di Serena. La sarda, infatti, nelle recenti Insatgram Stories ha fatto capire di non avere nessun interesse a tornare sui suoi passi perché quando una relazione è logorata non è possibile porvi rimedio. Cambierà qualcosa?