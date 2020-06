Chyler Leigh, l’attrice di Supergirl e Grey’s Anatomy fa coming out

Ha fatto caming out Chyler Leigh, la celebre attrice dopo 18 anni di matrimonio e 3 figli lo ha detto pubblicando un post sul sito “Creating Change”

Ha fatto coming out la famosa attrice Chyler Leigh. Fra i ruoli indimenticabili sono quelli interpretati in “Grey’s Anatomy”, la dottoressa Lexie Grey, e Alex Danvers nella serie “Supergirl” dal 2015. L’attrice ha scritto un lungo post che ha pubblicato sul sito «Creating Change», in cui ha rivelato le sue emozioni. La Leigh ha confessato in realtà le sue inclinazioni.

Sposata da 18 anni con il collega Nathan West e 3 figli, l’attrice ha detto che la confessione è stata ispirata dal ruolo interpretato in “Supergirl”. Infatti, nella seconda stagione della serie il personaggio dichiara la propria omosessualità. Nella sua lettera ha detto che quando le hanno detto che avrebbe dovuto fare coming ha avuto tantissime emozioni e pensieri.

Chyler Leigh fa coming out dopo aver girato la scena

Chyler Leigh ha anche aggiunto che non si era resa conto dell’importanza della scena in cui Alex rivela la propria verità. Soprattutto, non aveva capito quanto questo potesse diventare per lei qualcosa che avrebbe modificato la sua vita stessa. Fu infatti una vera e propria svolta per l’attrice aver fatto coming out in quella scena e segnò un punto di non ritorno.

La sua vita da allora è cambiata e le sembrava che il cuore volesse andare fuori dal petto quando girava quelle scene. Ogni volta avevo l’occasione di parlare dicendo cose oneste a voce alta. Per lei è stata tutta una fantastica emozione e ha permesso di farle tirare fuori il coraggio per dire la verità. L’attrice ha detto di aver rubato le parole di Alex per dire una verità che riguarda lei personalmente.

Una decisione importante per l’attrice

Ovviamente non è stato facile per l’attrice rendere pubblica la sua scelta. In particolar modo per il marito è stato complicato dire la verità, ma l’attrice ha detto che era doveroso farlo. Si rendere anche conto che il suo percorso sarà lungo e difficile ma dopo tutti questi anni lei e il marito sono molto legati.

Entrambi stanno scoprendo tante cose di loro stessi e di coloro che li circondano. In questo viaggio importante hanno comunque imparato ad essere orgogliosi di quello che sono, e di essere anche onesti con loro stessi. Non prova però rancore per coloro che si sono allontanati.