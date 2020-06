Nicole Mazzocato con l’occhio gonfio, il web: “Fidanzato manesco?” L’ex corteggiatrice spiega tutto (FOTO)

Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Fabio Colloricchio a Uomini e Donne, ha pubblicato delle Insatgram Stories in cui si è mostrata alla community con l’occhio gonfio. La protagonista ha esordito dicendo di non sapere affatto cosa le possa essere successo.

Ad ogni modo, considerando la tipologia di problematica, molti utenti non hanno potuto fare a meno di pensare al peggio. Numerose persone, infatti, le hanno chiesto se avesse un fidanzato manesco. La risposta della fanciulla non si è fatta attendere.

L’occhio gonfio di Nicole Mazzocato

Da un po’ di giorni, Nicole Mazzocato ha un occhio gonfio. Nella parte sottostante l’occhiaia, infatti, ha una chiazza rossa e gonfia. In un primo momento ha pensato potesse trattarsi di un brufolo particolarmente doloroso, oppure di una puntura di insetto. Trascorso un giorno, però, la ragazza si è resa conto che non è saltata fuori nessuna puntina, pertanto, ha dedotto che potesse trattarsi di altro. Nel frattempo, però, dopo aver mostrato tali contenuti su Instagram, molti utenti hanno cominciato a fare delle personali deduzioni.

Tra i vari commenti, infatti, ce ne sono stati alcuni volti a mettere in evidenza il fatto che la protagonista potesse essere stata malmenata dal suo fidanzato. Allo scopo di chiarire subito la vicenda, però, la Mazzocato è intervenuta ed ha chiarito la situazione. L’ex di Colloricchio ha smentito subito queste accuse e poi ci ha anche tenuto ad aggiungere qualche altra piccola frase.

L’ex corteggiatrice chiarisce tutto

Nello specifico, la ragazza ha detto di non scherzare affatto su questo argomento e di prendere con estrema serietà la vicenda. Dopo questo chiarimento, però, l’occhio di Nicole Mazzocato ha continuato ad essere parecchio gonfio. Tuttavia, con il passare dei giorni, la protagonista ha scrutato sulla parte superiore della guancia una piccola puntina. Questo, dunque, le ha fatto ben sperare che possa trattarsi di un morso di zanzara.

Ad ogni modo, per chiarire meglio la situazione sarebbe sicuramente necessario recarsi presso una farmacia e sincerarsi circa l’entità del problema. Per il momento, però, Nicole ci ha tenuto a rassicurare i fan dicendo di sentirsi un po’ meglio, anche se il problema continua a persistere. A consolarla, inoltre, c’è il suo fidanzato Thomas che, contrariamente alle insinuazioni trapelate sul web, si sta prendendo cura della sua donna in modo amorevole e presente.