Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore? Le prime indiscrezioni

Quello tra Anna Tatangelo e Gigi D’alessio è ormai un addio definitivo. La coppia è scoppiata diversi mesi fa e nonostante la presenza del piccolo Andrea la decisione sembra ormai irrevocabile. Dopo essere stata, quindi, alla ribalta del gossip per la fine della sua storia d’amore, la giovane cantante di Sora vi ritorna stavolta per l’inizio di un nuovo amore.

In base ad alcune indiscrezioni, infatti, un altro uomo avrebbe già conquistato il cuore di Anna Tatangelo e sarebbe praticamente pronto a fare il suo debutto al suo fianco. Non vi sono ancora immagini che ritraggono la possibile nuova coppia insieme ma è molto probabile che non si debba aspettare molto. Un indizio, in particolare, fa ben sperare. Quale? Vediamolo.

Anna Tatangelo di nuovo innamorata

Anna Tatangelo potrebbe essere già innamorata di un altro uomo. O meglio, in base a voci provenienti da fonti molto vicine alla ragazza, pare che la Tatangelo abbia ritrovato di nuovo la voglia di amare. L’uomo che potrebbe aver conquistato il suo cuore sarebbe una persona con cui la donna lavora giornalmente a stretto contatto. Si tratterebbe, infatti, del batterista della sua band, Daniele Petricca.

Galeotta sarebbe stata proprio la vicinanza costante di Anna Tatangelo e Petricca. I due avrebbero così capito di avere un interesse reciproco ed avrebbero deciso di provare ad instaurare una relazione che vada al di là dell’amicizia. Per salvaguardare il piccolo Andrea dal gossip, però, pare che la relazione sia attualmente “segreta” benché le prime indiscrezioni, ormai, siano venute fuori. Nessuna conferma ufficiale, naturalmente, è arrivata fino a questo momento né dall’una né dall’altra parte.

Un momento difficile

Questa nuova relazione sentimentale, seppur non ancora confermata, sarebbe un primo spiragio di sole per Anna Tatangelo dopo la situazione alquanto complicata con Gigi D’Alessio. Dopo più di 15 anni d’amore, infatti, la cantante di Sora ha detto addio a colui che ha rappresentato il suo primo amore, a colui che l’ha introdotta davvero nel mondo della musica dove poi, grazie al suo grande talento, ha stravinto.

Una bella rivincita, insomma! Anna Tatangelo attualmente pare recarsi dal suo nuovo amore nei momenti in cui il piccolo Andrea sta con il padre. Nessun ingresso prepotente in casa, nessun avvicinamento forzato con il bambino che di certo soffre già moltissimo per la separazione dei propri genitori. La Tatangelo continua a coltivare questo nuovo amore e, di certo, se saranno rose, come si suol dire, fioriranno!