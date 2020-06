Mara Venier sbotta contro Stefano De Martino: “Che str**zo che sei…!”

Stefano De Martino ironizza su Mara Venier, lei sbotta

Domenica 14 giugno 2020 nel pomeriggio di Rai Uno è andata in onda l’ultima puntata stagionale di Domenica In. Tra i tanti ospiti chiamati da Mara Venier anche Stefano De Martino. Ricordiamo che il ballerino da qualche settimana è al centro dell’attenzione per via della crisi con Belen Rodriguez. Il ragazzo era in collegamento da Napoli dove da qualche tempo sta registrando le nuove puntate di Made in Sud.

Il professionista ha voluto ironizzare con la conduttrice veneta mostrando al suo fianco una sagoma di cartone: “Se mi venivi a trovare qua dovevamo stare distanti, per il distanziamento sociale. Invece la sagoma la posso abbracciare e tenerla vicina. Devi venire a trovarmi, sai che mi porti bene”. Ma non è finita qui,, infatti subito dopo il padre di Santiago ha mostrato per finta un piede ingessato facendo sbottare zia Mara in questo modo: “Che str**zo che sei! Licenziatemi, licenziatemi così rimango a casa”.

La conduttrice di Domenica In contro Timperi e Ippoliti

E se alla battuta di Stefano De Martino e quelle di Striscia la Notizia Mara Venier ha reagito con ironia, un po’ meno a quelle di Timperi e Ippoliti. La conduttrice di Domenica In, dopo aver replicato con una Storia su Instagram ha approfittato della presenza del danzatore partenopeo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Infatti, anche se non ha menzionato i protagonisti di Uno Mattina in Famiglia, ha fatto intendere che tali parole erano rivolte a loro: “Questa è l’ironia che mi piace, non l’ironia becera di altri”.

Escludendo il tg satirico di Antonio Ricci, la professionista veneziana si è riferita a chi sta dicendo che la trasmissione domenicale fa successo e ascolti per via del suo gesso. “Domenica In è un programma di successo per il lavoro che viene fatto, per la squadra che mi accompagna, per gli autori”, ha tuonato la donna.

La promessa di Mara Venier a Stefano De Martino

Dopo aver lanciato una frecciatina velenosa nei confronti dei due colleghi Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, Mara Venier a Domenica In ha fatto una promessa al suo ospite Stefano De Martino che era in collegamento.

In pratica la professionista veneta gli ha detto che molto presto andrà a trovarlo nel suo programma Made in Sud appena toglierà il gesso e tornerà a deambulare. “Sai che mantengo la parola data. Voglio venire da voi, voglio venire a Napoli, voglio stare in allegria, ho bisogno di allegria”, ha concluso l’artista Rai.