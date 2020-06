Bufera contro Davide Basolo, ha preso in giro Giovanna? Una fan lo smaschera e lui risponde (FOTO)

In queste ore, l’ex corteggiatore di Giovanna Abate, Davide Basolo, è finito al centro di una bufera su Insatgram. Tutto è nato nel momento in cui il giovane ha pubblicato uno scatto in cui appare felice e sorridente.

Alcuni utenti non hanno gradito questo suo modo di reagire a quanto accaduto a Uomini e Donne, sta di fatto che il giovane è stato pesantemente attaccato. Naturalmente, la sua risposta non si è fatta attendere.

La bufera contro Davide Basolo

Davide Basolo, alias l’Alchimista, è finito al centro di una bufera mediatica a seguito della pubblicazione di un psot. Il giovane ha postato una foto in cui è ripreso lui a figura intera. A spadroneggiare nell’immagine, però, c’è un sorriso smagliante che il protagonista non è riuscito a nascondere. Diversi utenti, allora, sono accorsi al di sotto del post in questione ed hanno lasciato dei commenti anche parecchi velenosi. Una persona in particolare ha provato a mettere in cattiva luce il ragazzo.

Nello specifico ha detto che si vede quanto sia dispiaciuto per non essere stato scelto da Giovanna. Nel programma si è disperato ed ha pianto, mentre adesso sui social sembra felice e spensierato. Questo, dunque, sembrerebbe condurre verso l’ipotesi che abbia preso in giro tutti a Uomini e Donne. Ad ogni modo, dopo queste gravi accuse, l’Alchimista ha sentito il bisogno di replicare.

L’Alchimista risponde alle critiche

Davide Basolo ha provato a sedare la bufera mostrandosi comprensivo nei confronti dei pareri discordanti. In ogni caso, ha detto di essere una persona molto rispettosa, pertanto, anche se non condivide la scelta di Giovanna, deve necessariamente rispettarla. Questo, ovviamente, implica l’andare avanti voltando pagina. Pertanto, anche se il rospo è stato difficile da digerire, il giovane guarda avanti a testa alta.

In molti si sono schierati dalla sua parte appoggiando completamente il suo pensiero. Altri, invece, lo hanno accusato di essere l’ennesimo personaggio giunto alla corte di Maria De Filippi solo per avere un po’ di visibilità e successo. Numerose, persone, infatti, ritengono che il suo unico obiettivo, in realtà, sia sempre stato quello di riuscire ad accomodarsi sulla tanto agognata sedia rossa. Se questo pensiero fa storcere il naso a molte persone, però, sta riempendo di speranze le aspettative di altre. Non ci resta che attendere per capire come andrà a finire.