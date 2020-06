Pago vittima di un incidente stradale: il cantante si stava recando da Miriana Trevisan e il figlio [FOTO]

Il compleanno di Nicola, figlio di Pago e la Trevisan

Pago e l’ex moglie Miriana Trevisan hanno deciso di festeggiare insieme il compleanno di loro figlio. Nonostante la separazione i due ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti. Quindi, per l’occasione il cantante e l’ex valletta di Mike Bongiorno nella giornata di lunedì 15 giugno hanno voluto omaggiare Nicola su Instagram.

Il ragazzino è nato nel 2009, di conseguenza ha compito 11 anni. La soubrette ha dedicato al ragazzino un post con tanto di foto che la mostra insieme a lui e un messaggio commovente.

Mentre l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha fatto sapere di essere impegnato nell’organizzazione del party per il figlio e nell’acquistare un dono per lui. Purtroppo l’ex gieffino ha avuto un contrattempo perché è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Pacifico Settembre è finito contro un cartello dello stop, prendendolo in pieno e facendolo cadere sulla strada. Il cantante è stato costretto a chiamare il carroattrezzi che ha preso la Fiat Panda guidata dal professionista sardo che per fortuna è rimasto illeso.

Pacifico Settembre è uscito di strada con l’auto

A svelare il tutto ci ha pensato lo stesso Pago postando su Instagram una serie di Stories. Per fortuna non ha riportato nessuna ferita rassicurando tutti i suoi follower. “L’importante è stare bene. Il resto? Tutto si aggiusta”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, facendosi vedere sorridente dopo l’uscita di strada con la sua utilitaria.

Mentre, per quanto riguarda il compleanno del figlio Nicola, la madre Miriana Trevisan su IG ha scritto: “Alle 11:45 di undici anni fa sei nato e tutto il mio mondo è fiorito insieme a te. Ti amo tantissimo la tua mamma. Grazie che ci sei… e come ci diciamo sempre: ti amo tanto come la terra, anzi come tutti i pianeti, anzi oltre fino a tutta la galassia e una volta in più di te. Auguri piccolo mio”. Una dedica al miele che ha ottenuto il mi piace da parte dell’ex compagno di Serena Enardu. (Continua dopo il post)

Pago e Miriana Trevisan in ottimi rapporti nonostante la separazione

Pago e Miriana si sono lasciati nel 2013, tuttavia i due hanno mantenuto un legame saldo per il bene del figlio Nicola. In diverse occasioni il cantante e la soubrette hanno confessato ai giornali e si ti di gossip di provare una stima reciproca e di andare d’accordo. Nell’ultimo periodo, dopo che Pacifico Settembre e Serena Enardu si sono lasciati, è iniziata a circolare la voce di un possibile ritorno di fiamma tra i due ex.

Indiscrezione priva di fondamenta visto che entrambi hanno seccamente smentito il tutto, dicendo di provare solo un sincero affetto ma niente di più. Resta il fatto che Pago e Miriana vogliono il bene del figlio, di conseguenza stare insieme non può non fare bene al ragazzino che ha compiuto 11 anni.