U&D, Davide Basolo su Giovanna Abate, “Non lo voleva veramente…”

È ormai trascorsa una settimana dal termine di Uomini e Donne ed oltre 10 giorni, invece, sono passati dalla scelta di Giovanna Abate. La ragazza, dopo un trono alquanto particolare a causa del lockdown, è uscita dal programma con Sammy Hassan. Tutto questo, naturalmente, a discapito dell’altro corteggiatore, Davide Basolo, l’Alchimista conosciuto via chat e che le aveva fatto davvero battere il cuore.

Ad un certo punto della trasmissione, con Sammy sempre più teso e Giovanna sempre più incerta, erano in molti a credere che la scelta sarebbe ricaduta su Davide Basolo. E, molto probabilmente, lo stesso ragazzo l’aveva creduto dato che a lui, lo ha sempre dichiarato, la Abate piaceva davvero moltissimo. Sono di poche ore fa le ultime dichiarazioni di Basolo in merito. Vediamo cos’ha detto.

Davide Basolo, morale a terra

Davide Basolo ha dovuto vedere la donna che avrebbe voluto avere accanto, Giovanna Abate, scegliere il suo “avversario” Sammy Hassan. Un sogno d’amore, dunque, del tutto infranto dal quale non è facile riprendersi. “Non sto benissimo” ha dichiarato il ragazzo alla rivista ufficiale di Uomini e Donne. “In questo momento” ha proseguito “provo principalmente delusione e amarezza. Ho creduto fino all’ultimo in un epilogo diverso tra me e Giovanna e, per come sono andate le cose, ora come ora, non mi sono chiare”.

Manifesta delusione Davide Basolo. Il ragazzo, però, parla anche di alcuni aspetti che non gli sono chiari. Aspetti a cui ha avuto modo di riflettere dopo la non scelta e dai quali, evidentemente, non è facile prescindere. E non è facile a maggior ragione, come nel caso del ragazzo, non si è la scelta.

Qualcosa non è chiaro

Davide Basolo ha detto chiaramente che qualcosa non gli è chiaro. “Non posso fare a meno” ha dichiarato il ragazzo “di ripensare a una frase che lei disse all’inizio del trono, sostenendo che chi sarebbe riuscito a fare breccia nelle sue fragilità sarebbe entrato nel suo cuore senza che lei se ne accorgesse”. Lui pensa di aver fatto breccia contrariamente a quanto fatto da Sammy Hassan. “La scelta di Sammy è stata la più semplice” ha sostenuto.

Delusione, è certo: è questo il sentimento che spinge Davide Basolo. “Non sto dicendo che abbia sbagliato” ha concluso il ragazzo, “però secondo me quello che diceva di cercare non lo voleva veramente“. Basolo sostiene, quindi, che la scelta sia stata di “comodo”? Come replicherà Giovanna? Non tarderemo a scoprirlo!