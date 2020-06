Francesco Chiofalo contro Ignazio Moser: “Non ha personalità, poi la verità sulla crisi con Antonella (FOTO)

In questi giorni si è molto parlato della querelle nata tra Francesco Chiofalo e Ignazio Moser. Stando a quanto emerso, pare che l’attuale compagna del personal trainer abbia avuto un flirt con il fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Tale scoperta avrebbe creato un po’ di scompiglio all’interno della coppia tra la salernitana e il romano. Quest’ultimo, però, attraverso il suo profilo Instagram ha fatto delle precisazioni e dei chiarimenti.

Francesco lancia una frecciatina a Ignazio

Francesco Chiofalo ha smentito su Instagram di essere in crisi con Antonella Fiordelisi a causa di Ignazio Moser. Il protagonista ha detto che si è creato un gossip infondato su di una cosa inesistente. Secondo la sua versione dei fatti, tra lui e la Fiordelisi ci sarebbe stato solo qualche piccolo battibecco determinato dalla gelosia. Quando è spiuntato il flirt con il figlio del ciclista, Chiofalo è andato un po’ su di giri. Tuttavia, il giovane ha detto che a chiunque darebbe fastidio parlare degli ex della propria donna, ma questo non sta pregiudicando minimamente il rapporto di coppia.

Durante i video chiarimento, però, Francesco non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata contro il suo ex rivale in amore. In particolar modo ha detto che non gli è affatto antipatico, in quanto non può stargli sulle scatole un individuo che non ha personalità. Subito dopo si è messo a ridere e ci ha tenuto a precisare con una didascalia di aver fatto solo dell’ironia. (Continua dopo la foto)

Moser non replica alle provocazioni di Chiofalo

Molti utenti del web, però, hanno visto dietro le parole di Francesco Chiofalo un fondo di astio contro Ignazio Moser. Quest’ultimo, dal canto suo, si sta godendo la storia con Cecilia Rodriguez e non ha lasciato minimamente spazio a questo gossip. I due, infatti, sono tornati dalla famiglia della Rodriguez dopo aver trascorso diversi mesi a Trento a causa del COVID-19 e si stanno godendo al massimo la serenità familiare.

Ad ogni modo, anche Francesco e Antonella sembrano essere felici, sta di fatto che ieri il ragazzo è andato a Salerno dalla sua donna per “rapirla” e portarla un po’ a casa sua. Dunque, tra i due non c’è nessuna falla nel rapporto e nessuna crisi in vista. A confermarlo è stata anche la salernitana che, infatti, si è mostrata molto innamorata del suo compagno.