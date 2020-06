Safiria Leccese, che fine ha fatto la giornalista di studio aperto?

Safiria Leccese ex giornalista di studio aperto ha una nuova vita

Safiria Leccese, la conosciamo come ex giornalista di Studio Aperto, è praticamente scomparsa dal mondo della TV, è avvenuto all’improvviso. Chi la seguiva, l’ha vista in TV fino al 2016, alla guida di La strada dei miracoli, poi anche come ospite a Ciao Darwin, poi il nulla. La donna non ha mai smesso di lavorare, ha soltanto cambiato strada.

Adesso è una scrittrice affermata, ha pubblicato due libri che sono andati benissimo. La strada dei miracoli e La ricchezza del bene-Storie di imprenditori fra anima e business , di cui il secondo pubblicato recentemente, ad Aprile proprio nel bel mezzo dell’ emergenza coronavirus. Sono entrambi i più venduti d’Italia, tanto che i programmi radio spesso la contattano per parlarne e per presentare i suoi ultimi scritti.

Safiria Leccese, qualche informazione circa la sua vita privata

Safiria Leccese è molto legata al marito, lo ama con tutta se stessa, tanto da renderlo partecipe di tutti i suoi successi, da condividerli intensamente con lui. La donna è nata a Gaeta in provincia di Latina, nel 1970. Oggi vive insieme al marito a Roma, lui è un avvocato, sono entrambi i cattolici, infatti oltre che la vita ed i successi, condividono anche la fede. Insieme hanno un bambino, sappiamo che ha più o meno 8 anni, di lui però non si sa altro perché sono molto riservati e hanno preferito tenere riservato anche il nome del piccolo.

La giornalista ha un profilo social, dove condivide parecchie cose, ma nessuna di queste ha a che fare con la sua vita di tutti i giorni. Condivide pochissimi scatti della famiglia, perché più volte ha affermato di volerla tenere per sé piuttosto che sbandierare tutto ai quattro venti come molti fanno. È arrivata questa conclusione, a seguito di tutte le malelingue che ritrovano sempre il male, che finiscono per mettere la cattiveria in tutto ciò che vedono o che gli altri fanno. In questo modo quindi vorrebbe tenere più lontano possibile le malelingue.

Una donna che ama vivere nel rispetto altrui

La giornalista porta avanti il motto vivi e lascia vivere, è una di quelle che non ama parlare degli altri, quindi di conseguenza non vuole si parli di lei. Ama valorizzare le persone, ecco perché quando ne parla, ne parla assolutamente in positivo, odia chi critica le scelte altrui in qualunque modo anche senza avere nulla da dire.

Il fatto che voglia sempre valorizzare gli altri, lo ritroviamo anche nella scelta di scrivere un libro sull’imprenditoria, ha spiegato come un gruppo di imprenditori può riuscire a fare soldi, senza sfruttare, pagando il giusto, rispettando chiunque come si dovrebbe sempre fare. Insomma una realtà diversa da quella che ci circonda.