Beatrice Valli fa spaventare i fan, sfogo su IG: l’incidente, la corsa in ospedale e confessioni

In queste ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, ha dato luogo ad uno sfogo su Insatgram che ha toccato parecchio i suoi fan. Tutto è partito dai commenti di alcuni follower i quali hanno notato che la ragazza abbia un viso un po’ provato ultimamente.

La compagna di Marco Fantini, allora, ha approfittato di un po’ di tempo libero per chiarire ai fan cosa le stia succedendo. Nelle IG Stories in questione, la Valli ha palesato di trovarsi in un periodo molto complesso costellato da una serie di problemi e piccoli incidenti. Vediamo tutti i dettagli.

I problemi di salute di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha dato luogo ad uno sfogo con i fan in cui ha spiegato di non trovarsi affatto in un momento facile della sua vita. Dopo la nascita della sua terza figlia, il suo corpo e la sua mente hanno cominciato a risentirne parecchio. In uno degli ultimi scatti, infatti, è apparsa parecchio provata al punto da scatenare le domande dei fan. Lei, allora, ha chiarito tutto. In questi giorni è stata colpita da un problema di salute dovuto all’allattamento, ovvero, la mastite.

Tale problema, però, sembrerebbe essersi accentuato anche a causa del forte stress e del mancato riposo. Questo, purtroppo, è una situazione che le capita spesso, dato che per indole è sempre portata a sottoporre il suo corpo ad elevate situazioni di stress prima di fermarsi. Un po’ di giorni fa, infatti, ha perso il controllo del coltello mentre affettava del cibo e si è tagliata tutto il dito.

Lo sfogo su quanto accaduto anni fa

Questo episodio ha generato in lei un forte campanello d’allarme che ha spinto Beatrice Valli a darsi una calmata. Diversi anni fa, infatti, a causa dello stress, fu costretta addirittura ad andare in ospedale. Ad un certo punto cominciò ad avere la vista annebbiata al punto da non riuscire neppure a telefonare a sua mamma. Dopo esserci riuscita, le due sono andate in ospedale e la diagnosi è stata: lo stress.

Il dottore in questione, dunque, le consigliò di non cimentarsi in troppe cose contemporaneamente e di ascoltare un po’ di più i segnali lanciati dal proprio corpo. Nella vita, poi, ha anche sofferto di attacchi di panico, che talvolta le si ripresentano. L’unico modo per riuscire ad arginare questi disturbi è attraverso il riposo, cosa che ultimamente fa poco.