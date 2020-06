Romina Power, dalle lenzuola del suo letto spunta lui: “Amore…”

Romina Power è uno dei personaggi più amati di tutti i tempi. Riservata, elegante, mai sopra le righe, la cantante, ex attrice di origine americana, ha conquistato davvero tutti.

Poca tv, rare ospitate da persone fidatissime, come la sua grande amica Mara Venier, l’ex moglie di Albano si fa desiderare dai suoi fedelissimi ed appassionati fan, i quali la seguono quasi con devozione sui social, in particolar modo su Instagram.

Romina Power si racconta su Instagram

Ed è proprio sul popolare social che la diva si racconta e pubblica sprazzi della sua quotidianità, aprendosi spesso a schiere entusiaste di follower. Ultimamente ha pubblicato uno scatto che immortale il suo pelosetto, amico fidato. Il cane, amatissimo dalla Power, sbuca dalle lenzuola del suo letto.

A corredo dell’immagine una didascalia, un invito, o meglio un appello che incita a non abbandonare gli animali: “I cani ci tengono piu’ compagnia di quanto uno possa immaginare. Dipendono da noi. Sono i nostri guardiani e ci regalano amore incondizionato! Loro sono piu’ forti di noi perche’ il virus , su di loro non attacca!. Abbandonare un cane e’ come abbandonare un figlio. Chi, avendo un cuore , lo farebbe mai?”. (Continua dopo la foto)

Il dolore mai finito per la sua Ylenia

Ma il profilo Instagram di Romina Power è anche pieno di foto che la ritraggono con la sua dolce Ylenia Carrisi, la primogenita nata dal matrimonio con Albano, scomparsa nel nulla in America quasi venti anni fa.

Il suo cuore di mamma non ha mai trovato pace durante tutti questi anni e Romina non si è mai data per persa. Infatti, continua a sperare e sostenere che la sua Ylenia sia viva e che un giorno potrà fare ritorno tra le sue braccia, le stesse che non si sono mai chiuse all’idea di rivederla.

La speranza che non muore mai

Il social viene spesso da lei usato come mezzo per diffondere foto e pensieri a lei dedicati, con la speranza che proprio la sua amata figlia possa leggerli. Finora nulla è purtroppo cambiato e Romina Power continua ad aspettare un messaggio e una notizia positiva, in mezzo al calderone di news che giornalmente si susseguono sulla questione, che possa riaccendere il suo cuore sofferente.