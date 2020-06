Il Segreto, trama 19 giugno 2020: Ignacio preoccupato per Rosa

Le anticipazioni della soap opera Il Segreto della puntata in onda venerdì 19 giugno 2020 rivelano che Ignacio sarà preoccupato per l’instabilità di Rosa, che già da questo momento inizierà a manifestare i primi segni di squilibrio. Come sappiamo, la ragazza è gelosa di Marta, in quanto sa benissimo che Adolfo è in realtà innamorato di lei. Rosa lo ha tratto in inganno passando una notte con lui, in modo che poi dovesse mantenere fede ai suoi obblighi.

Adolfo, che non si è tirato indietro, ha promesso a Rosa di convolare a nozze. Peccato che il suo cuore sia di Marta. I due si sono incontrati in cucina e la Solozabal ha capito che dovrà agire in fretta, se non vuole che il suo promesso sposo ci ripensi.

Il Segreto puntata del 19 giugno 2020 su Canale 5

Nell’episodio di domani della soap opera in onda su Canale 5, Ignacio proverà a parlare con la figlia, certo che la decisione di convolare a nozze così presto non sia una buona idea. Stando alle anticipazioni de Il Segreto, il Solozabal le dirà di riflettere bene sulla sua decisione di sposarsi ma senza ottenere nulla. Rosa infatti, preme per accelerare i preparativi, così che Adolfo sia suo per sempre.

Rosa è consapevole che Adolfo la sposerà senza amore ma non è disposta a lasciare che il suo fidanzato torni dalla ragazza che davvero ama, ovvero Marta. Decisa a portare a termine il suo piano, la giovane ha chiesto anche la benedizione di Isabel, di certo non contenta della relazione tra i due. Inoltre, la Dos Visos presto scoprirà che Rosa potrebbe essere affetta da una patologia mentale ereditata dalla madre.

Ignacio teme per sua figlia Rosa

Anche la festicciola organizzata per ufficializzare il fidanzamento di Rosa e Adolfo è sembrato freddo e costruito. In silenzio, Marta si è resa conto di non poter fare altro che rassegnarsi e vedere sua sorella accanto all’uomo che ama. Nella puntata di domani de Il Segreto, Ignacio proverà ancora una volta a convincere Rosa a ripensarci, sicuro che la figlia stia commettendo un errore.

La preoccupazione del Solozabal farà riflettere le sue figlie. Probabilmente, l’uomo non vuole che Rosa si sposi per mettere a tacere i pettegolezzi e senza essere ricambiata, la stessa situazione che lui stesso ha vissuto e che gli ha procurato così tanto dolore. Infine, nella puntata della soap Il Segreto in onda domani, vedremo Carolina ancora alle prese bugie e inganni per aiutare Pablo.