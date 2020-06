Barbara D’Urso assurde accuse dopo l’incidente: “Lo fa perché è gelosa di Mara Venier, patetica” (VIDEO)

Come tutti i fan avranno avuto modo di vedere, ieri sera Barbara D’Urso ha annunciato l’incidente domestico subito. La donna ha deciso di raccontare tutto ai suoi fan attraverso il suo account personale di Instagram.

Subito dopo la pubblicazione di tali contenuti, però, sul web è scoppiato il caos. Molti utenti hanno cominciato a commentare formulando delle accuse davvero assurde. Secondo molti, Lady Cologno si sarebbe procurata l’infortunio per gelosia nei confronti della sua rivale.

L’incidente di Barbara D’Urso e le polemiche

Barbara D’Urso ha avuto un incidente domestico alquanto importante. La conduttrice si è procurata un’ustione di secondo grado alla mano ed è stata costretta ad andare in ospedale. I dottori le hanno applicato una benda molto doppia che, purtroppo, non le è stato possibile nascondere. Durante la diretta di domenica sera, quindi, la donna andrà in onda in queste condizioni. Onde evitare inutili polemiche e domande indiscrete, quindi, ha preferito raccontare tutto in anticipo ai suoi telespettatori.

Purtroppo, però, le polemiche sono sempre dietro l’angolo e non sono state sedate neppure da un avvenimento simile. Subito dopo la pubblicazione di questi contenuti, infatti, diversi utenti hanno cominciato a lasciare dei commenti al di sotto del post in questione, alcuni dei quali poco carini. Al di là dell’affetto e della vicinanza mostrati dai fan, ci sono state anche persone alquanto maliziose e poco delicate.

Il riferimento a Mara Venier

Alcuni utenti hanno accusato Barbara D’Urso di essersi procurata l’incidente e di averlo spiattellato così sui social solo per gelosia nei confronti di Mar Venier. Quest’ultima, infatti, è da settimane che ha il piede fasciato ed è stata a sua volta accusata di servirsi del suo problema per fare ascolti. Stessa sorte, o simile, sembrerebbe essere toccata anche alla rivale di Mediaset.

Sul web, infatti, c’è chi non ha potuto fare a meno di credere che la D’Urso stia provando ad impietosire i telespettatori in modo da incrementare anche gli ascolti della sua trasmissione. Tra le varie accuse, poi, non sono mancate quelle riferite al modo di fare della conduttrice. Diverse persone l’hanno esortata a smetterla di comportarsi come una ragazzina e di cominciare a fare la donna della sua età. Pertanto, dovrebbe chiudersi in casa e svolgere le faccende domestiche invece di andare in tv. Insomma, posizioni che certamente stanno suscitando parecchio sgomento.