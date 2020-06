Silvia Toffanin, quel segreto che non sapeva nessuno: l’amico Alvin vuota il sacco

Alvin torna a parlare di Silvia Toffanin

Nonostante siamo a fine giugno Mediaset continua a trasmettere le Storie di Verissimo nel sabato pomeriggio di Canale 5. Il programma di Silvia Toffanin ha subito uno stop agli inizi di marzo per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e vi farà ritorno con le puntate inedite solo a settembre 2020.

Per tutti coloro che seguono il rotocalco di cronaca rosa da anni sanno perfettamente che tempo fa al fianco della professionista vicentina c’era anche Alvin. Dopo una lunga collaborazione, però, quest’ultimo ha deciso di lasciare la trasmissione e dedicarsi ad altro. Tuttavia esiste un piccolo segreto tra i due che nessuno sapeva e a renderlo noto è stato proprio il conduttore di EuroGames. Si tratta di qualcosa che riguarda il loro rapporto d’amicizia e collaborazione lavorativa. Ma andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.

L’aneddoto sul primo incontro tra Alvin e la Toffanin

In un’intervista, Alvin ha confessato che prima di collaborare con Silvia Toffanin a Verissimo, lui stava girando nei pressi degli studi Mediaset di Cologno Monzese. A quel punto il suo storico agente Franco Tuzio, che nel 2017 è scomparso a causa di un leucemia, lo ha chiamato chiedendogli di recarsi nei camerini del programma di Canale 5 in cui avrei avuto potuto salutare la sua cara amica.

Dialogando con la compagna di Pier Silvio Berlusconi, quest’ultima gli ha chiesto di essere ospite di una sua puntata. Ovviamente lui ha preso la palla al balzo e oltre a quella partecipazione poi è diventato uno dei punti fermi del rotocalco. Infatti da qual momento in poi ha assunto il ruolo di opinionista fisso con tanto di sua rubrica.

L’addio a Verissimo e il legame con la conduttrice vicentina

Ma il rapporto professionale tra Silvia Toffanin e Alvin si interruppe qualche anno fa. Infatti, i tanti impegni hanno allontanato il professionista da Verissimo ma di recente è apparso nello studio di Cologno Monzese grazie a Le Storie.

Mediaset ha riproposto una sua vecchia intervista che è stata apprezzata tantissimo dal pubblico di Canale 5. In poche parole, questo è il piccolo segreto del rapporto tra Lady Berlusconi e l’ex vj e di come è nata la loro collaborazione che si è trasformata in una bella amicizia.