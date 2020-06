Luca Bizzarri, torna a parlare del programma Le Iene, “per me come una famiglia ma spesso hanno esagerato”

Torna a parlare de Le Iene Luca Bizzarri e conferma che per lui sono stati una famiglia, però alcune volte ci sono state delle esagerazioni

E’ tornato a parlare della sua esperienza con Le Iene Luca Bizzarri. In una lunga intervista rilasciata al Corriere.it ha rivelato alcune cose inedite della sua carriera, che non aveva mai raccontato prima. La conduzione del famoso programma Le Iene è stata senza dubbio una delle più importanti per Bizzarri. Il conduttore ha detto che lui è stato solo un presentatore.

Tuttavia, non ha mancato di dare giudizi sull’operato della trasmissione. Bizzarri ha però voluto anche specificare che per lui sono stati una famiglia. Con alcuni colleghi ancora oggi Luca si sente regolarmente, ma non nega che ci sono state delle esagerazioni in alcuni casi. Ad esempio, Bizzarri ha detto che riguardo alla droga non approva l’atteggiamento morboso.

Luca Bizzarri per lui Le Iene come una famiglia

Luca Bizzarri dunque non approva come sono stati gestiti e proposti alcuni servizi realizzati a Le Iene. Ha parlato anche delle presunte cure anti-cancro, che invece secondo lui hanno fatto bene alla televisione e ha ritenuto il tampone ai politici un vero colpo di genio.

Bizzarri è un personaggio in vista, è molto noto ed è anche corteggiato dal mondo della politica. Ma lui ha detto, anche se ha ricevuto diverse chiamate. Arrivano spesso telefonate che lo vogliono in qualche contesto politico, e arrivano da entrambe le parti. Perché? Perché secondo lui è inquadrabile, ovvero non sta né da una parte né dall’altra.

Il conduttore ha parlato del disastro del ponte Morandi

Luca ha comunque sempre detto di no, però ha rivelato qualcosa di molto particolare. Ha detto che in alcune occasioni è stato anche d’accordo con quello che dice Salvini, anche se in molti casi si distacca da lui. Salvini è un personaggio controverso, ma a volte non si può fare a meno di dargli ragione, altre volte no.

Luca Bizzarri nell’intervista ha anche parlato del disastro del ponte Morandi. Ha rivelato che per tre giorni non ha avuto la forza di fare nulla, ed è rimasto chiuso in casa. Poi invece ha preso la Vespa ed è andato a guardare da vicino quel disastro. Luca ha detto che a Palazzo Ducale c’è stata una serata per ricordare il ponte, ma lui non ebbe il coraggio di leggere prima i racconti. Non sapeva fare altro che piangere, proprio come un bambino.