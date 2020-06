Gigi D’Alessio dimentica Anna Tatangelo con una nuova fidanzata famosa? Il rumor

Gigi D’Alessio ha una nuova fiamma che fa parte del mondo dello spettacolo?

Come tutti ben sanno dopo 15 anni di relazione, da qualche mese Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non formano più una coppia. Tuttavia i due cantanti saranno sempre legati da un vicolo, ovvero il loro figlio Andrea di dieci anni. Negli ultimi tempi si è acceso nuovamente il gossip perché sul web gira voce che entrambi abbiano dei nuovi fidanzati.

E se sulla professionista di Sora si parla di un flirt col suo chitarrista, sull’artista napoletano si parla di una storia con un personaggio molto conosciuto Di chi si tratta? Ricordiamo che oltre alla convivenza naufragata con la Tatangelo arriva da un matrimonio finito con Carmela Barbato. Con quest’ultima c’è stata assieme vent’anni e messo al mondo tre figli. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo ultimamente.

Anna Tatangelo e il presunto flirt col suo chitarrista: il rumor

Dopo la fine della della relazione sentimentale con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio, come riporta un noto portale sul web, starebbe insieme ad nuova fiamma ma al momento non è stata svelata la sua identità. Si dice che fa parte del mondo dello spettacolo. Come accennato prima, gira voce che anche la cantante di Sora avrebbe un nuovo amore.

Settimane fa si era parlato di Giovanni Caccamo, professionista catanese. Da qualche giorno, invece, sul web si è palesato un altro nome e che fan di Anna conoscono bene. Stiamo parlando di Daniele Petricca, batterista della band della cantante frusinate, che l’accompagna in giro per per la Penisola durante le sue tournée.

Indiscrezioni o sotto c’è un filo di verità?

In entrambi i casi, però, non sono arrivate né smentite né conferme da parte di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Di conseguenza bisognerà aspettare la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati che al momento mantengono il silenzio.

E pensare che fino a qualche settimana fa un noto settimanale di gossip scriveva che il cantautore napoletano era ancora innamorato della madre di suo figlio Andrea ed era disposto a tutto pur di riconquistarla. Si sarà arreso trovando un nuovo amore, oppure la voce messa in giro è solo falsa? Prima o poi per la gioia dei loro fan la verità salterà fuori.