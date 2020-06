“Ambra Angiolini è una bugiarda!”: Massimiliano Allegri smaschera la sua compagna, nozze segrete per la coppia?

Continua la love storie tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. La coppia ormai insieme da diversi anni pare si sia promessa amore eterno in gran segreto. A rivelare lo scoop lo stesso allenatore pochi giorni fa nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Ormai la loro relazione è ben solida e più volte entrambi sono stati paparazzati mano nella mano e felici per le vie di Roma. Nonostante le tante difficoltà che ha dovuto superare in passato, oggi Ambra è una donna rinata con la voglia di vivere e sopratutto di combattere.

Nozze segrete in casa Allegri?

Una rivelazione davvero inaspettata quella che Massimiliano Allegri ha rilasciato a ‘Che Tempo che fa’. Ospite da Fazio, si è raccontato in una lunga intervista,parlando sia del rapporto con la sua ex moglie che con l’attuale compagna Ambra Angiolini. E proprio sull’Angiolini che Massimiliano ha lasciato tutti a bocca aperta affermando che l’attrice è una bugiarda. “Lei ha detto che non ci sposiamo? Ambra è Bugiarda! Ci siamo già sposati”.

Ovviamente quella di Massimiliano Allegri è stata solo una battuta, ma l’allenatore ha voluto condividere con i telespettatori un aneddoto sul loro primo incontro. I due infatti sono andati a vedere “La verità, vi spiego, sull’amore” al cinema. Ed è stato in quel momento che hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra: “Noi ci siamo sposati appena ci siamo visti. Lei è una persona eccezionale”.

Ambra Angiolini non sente la necessità di sposarsi

Ambra Angiolini prima di Massimiliano Allegri ha avuto una lunga relazione con Francesco Renga. Dalla loro unione sono nati anche due bambini e ad oggi vivono la loro situazione come una grande famiglia allargata. Dopo la separazione dal cantante, l’ex presentatrice di Non è la Rai ha spiegato di non sentire la necessità di convolare a nozze con il suo compagno, nonostante il loro rapporto sia stabile e profondo.

Infatti, proprio in una recente intervista ha raccontato su quanto abbia lavorato su se stessa per piacersi e sentirsi una donna solida.” Ho un mestiere e amo un uomo,questo dovrebbe bastare.” Ambra Angiolini ha spiegato che ad oggi ha un modo molto diverso di vedere l’amore e nonostante il rapporto solido con Massimiliano preferisce andarci con i piedi di piombo.