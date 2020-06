Serena Enardu nuove rivelazioni su Instagram: “Vissuto l’inferno, presa per il cu**” (FOTO)

La guerra tra Pago e Serena Enardu sembra tutt’altro che finita, su Instagram, infatti, sono trapelate nuove rivelazioni. Nello specifico, l’influencer è tornata a parlare del periodo nel quale Pacifico accettò di tornare con lui.

In tale fase, però, sono accadute diverse cose che hanno contribuito a destabilizzare parecchio la serenità della coppia. Secondo il punto di vista della Enardu, la coppia sarebbe essenzialmente del suo ex, il quale ha solo fatto finta di perdonarla, prendendola in giro.

Le nuove rivelazioni di Serena Enardu

Serena Enardu ha sbottato sui social facendo nuove rivelazioni sulla storia con Pago. La donna ha colto la palla al balzo per fare un discorso sul ruolo del perdono in una coppia. In particolar modo, la protagonista ha detto che nella vita non si è obbligati a perdonare. Nel caso in cui si decide di non concedere ulteriori chance al prossimo non è affatto detto che si vada all’inferno. Questo, invece, lo si vive quando si decide di fingere di perdonare una persona per poi renderle la vita un vero incubo.

Questo sarebbe proprio quello che è accaduto alla coppia nel momento in cui il cantante decise di fare pace con la Enardu. Secondo Serena, Pacifico non era affatto convinto di voler perdonare la sua donna, pertanto, nel corso della loro relazione non avrebbe fatto altro che tormentarla. Tale situazione è servita solo ad incrinare ulteriormente il loro rapporto e la loro stabilità portandoli verso una rottura definitiva. (Continua dopo la foto)

Il discorso sui sogni

Successivamente, poi, Serena Enardu ha continuato a mettere in evidenza nuove rivelazioni sul loro rapporto. La donna ha detto che nella vita non sempre si riesce a conciliare i sogni con la realtà. Molto spesso si è spinti a vagare con la fantasia e a scontrarsi drasticamente con quanto accade veramente. In virtù di questo, Serena ha ribadito che non è affatto detto che una persona non possa essere felice pur non realizzando tutti i propri desideri, anzi.

Talvolta capita che un impedimento può essere favorevole e può spingere le persone ad aprire i propri orizzonti guardando nuovi scenari. Per l’ex tronista di Uomini e Donne, dunque, non c’è alcuna possibilità di rimediare a quanto accaduto. Anche se l’artista ha dichiarato di non escludere un ritorno di fiamma, stavolta è lei ad essere ferma sulle sue convinzioni.