Oroscopo 24 giugno 2020: Acquario troppo tormentati, Vergine verso un cambiamento

L’Oroscopo del 24 giugno esorta i nati sotto il segno dell’Acquario ad essere un po’ più calmi. Novità in arrivo per Vergine

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ nervosi e titubanti in amore. Molti di voi si troveranno dinanzi un bivio. Chi avrà il coraggio di cambiare la via vecchia per quella nuova? Ricordate che siete voi gli artefici del vostro destino, anche se ci sono cose che non possono essere cambiate. Nel lavoro, invece, sono in arrivo delle ottime notizie.

Toro. La Luna non è in vostro favore in questi giorni, pertanto, sarebbe il caso di mantenere un po’ le distanze da chi vuole solo provocarvi. Cercate di evitare i conflitti più che potete. Nel lavoro sono in arrivo delle interessanti novità, ma le cose andranno con una certa lentezza che, in certi casi, potreste non gradire.

Gemelli. Nella vita ci sono degli aspetti che gradireste cambiare. In amore è un periodo alquanto positivo. Siete orientati a cimentarvi in nuove relazioni, mentre le storie di vecchia data potrebbero assistere a qualche piccola discussione. Nel lavoro non siete pienamente soddisfatti, ma aspettate tempi migliori per avanzare pretese.

Cancro. Oggi sarete un po’ lunatici e pensierosi. Il Sole nel segno potrebbe rendervi un po’ malinconici, facendovi tornare alla mente alcuni ricordi del passato. Cercate di non tenervi tutto dentro e di manifestare il vostro stato d’animo alle persone che amate. Nel lavoro c’è un miglioramento, specie tra qualche mese.

Leone. L’Oroscopo del 24 giugno denota l’ingresso della Luna nel segno. Questo è un aspetto molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Se avete questioni in sospeso è il momento di risolverle. Attenzione a qualche piccolo disguido in famiglia specie con la figura materna. A lavoro siete sicuri di voi e propositivi.

Vergine. In amore e nel lavoro si sta smuovendo qualcosa di molto interessante. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, questo potrebbe essere il momento giusto per cimentarvi in altre esperienze, magari anche lontane dal vostro ambito. L’amore, invece, attraverserà una fase turbolenta che destabilizzerà la vostra quiete.

Previsioni 24 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo essere stati tanto ligi e rispettosi delle regole, pare sia giunto il momento di concedervi qualche piccolo sfizio. In amore siate un po’ più audaci e non abbiate sempre timore di sbagliare. Nel lavoro le cose vanno verso un miglioramento, ma dovete fare attenzione a non esporvi troppo.

Scorpione. L’Oroscopo del 24 giugno vi esorta ad essere molto cauti in amore. Non date luogo a discussioni spiacevoli perché potreste dire cose di cui vi pentireste. Ripresa nel lavoro e non è escluso che possano esserci delle interessanti opportunità. Cercate di mantenere la calma.

Sagittario. Molti di voi stanno attraversando dei grandi cambiamenti, specie in amore. Se fino a un po’ di tempo fa eravate convinti di qualcosa, adesso potreste essere di tutt’altra opinione. Cercate di mantenere la calma, però, e di essere meno lunatici. Sul lavoro ci sono un po’ troppe cose a cui pensare.

Capricorno. Non mancherà qualche piccolo disguido in amore. Nel lavoro siete assopiti dai molti impegni e questo è positivo considerando il periodo che state vivendo. Tenere la mente occupata è una cosa che vi aiuterà molto in questi giorni. Non prendete decisioni affrettate oggi e lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi.

Acquario. Le cose da fare saranno davvero parecchie, cercate di mantenere la calma. Prendete un impegno alla volta e non lasciatevi sopraffare dai problemi altrui. Pensate un po’ di più a voi stessi e alla vostra felicità. Nella coppia potrebbe esserci qualche ripensamento o qualche valutazione da fare.

Pesci. Evitate, se potete, di stare a contatto con molte persone oggi. Vi sentite un po’ inadatti e timidi e questo potrebbe portarvi a vivere situazioni un po’ imbarazzanti. Allo stesso tempo, però, sentite dentro di voi ardere il fuoco della passione e dell’amore. Non vi resta che trovare la persona giusta con cui condividere i vostri impulsi.