Francesca Verdini bikini mozzafiato, Matteo Salvini estasiato (FOTO)

E’ incontenibile Francesca Verdini, la fidanzata di Matteo Salvini sfoggia un bikini mozzafiato sulla spiaggia di Sabaudia e incanta il leader della Lega

Sta iniziando una bella estate per Matteo Salvini e la sua fidanzata Francesca Vardini. Fra i due ci sono ben 20 anni di differenza, ma sembra che per loro il tempo si sia fermato. La coppia ha deciso di trascorrere alcuni momenti di relax sulla spiaggia di Sabaudia e in questa prima uscita estiva si sono divertiti parecchio. Tra giochi sulla spiaggia, baci e abbracci, Matteo e Francesca sembrano più affiatati che mai.

La loro relazione va a gonfie vele e sono in tanti a pensare che presto potrebbero anche sposarsi. I due si sono uniti ancora di più in questo ultimo, proprio durante il lockdown, che hanno trascorso insieme. Entrambi hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra e spesso Matteo ha anche detto che lui non è una persona facile.

Francesca Verdini sulla spiaggia di Sabaudia con un bikini mozzafiato

In seguito alla fine della storia con Elisa Isoardi, la Verdini ha preso il posto nel cuore di Salvini. Pare che possa essere davvero la donna giusta per lui. La giovane ha incantato Matteo Salvini sfoggiando un bikini mozzafiato sulla spiaggia di Sabaudia. La Verdini ha 27 anni, è figlia dell’ex forzista Denis e sembra stia vivendo anche lei un priodo magico.

Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi parlano chiaro e rivelano una Francesca Verdini con una mise decisamente sexy. La 27enne indossa un bikini e una camicia che si sposta a causa del venticello e che mostra le sue curve. Nonostante Matteo sia impegnatissimo è riuscito a fare una pausa e a vivere momenti di gioia con la sua compagna. (Continua dopo la foto)

La Verdini e Salvini insieme si divertono e si scambiano baci e abbracci

Rilassati e sorridenti, i due appaiono molto innamorati e gli scatti pubblicati dal settimanale Oggi lo dimostrano chiaramente. Il loro amore nel corso degli ultimi mesi è cresciuto grazie a Francesca che quando può raggiunge Matteo. Proprio sulla spiaggia di Sabaudia la Verdini si rilassa e si gode la giornata con il suo innamorato.

Fra i due non mancano baci e abbracci ed è palese la loro complicità. Questo per la coppia è il primo vero weekend al mare che sta trascorrendo. Per il momento carriera e vita sentimentale vanno ok.