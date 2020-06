Armando Incarnato fa una confessione su Instagram: “È stato difficilissimo…” (FOTO)

In questi giorni, il cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato si sta cimentando nel ruolo di padre e non ha potuto fare a meno di sfogarsi su Instagramcon i fan. Il protagonista è separato dalla sua ex compagna, con cui ha avuto una figlia, la piccola Michelle.

Dopo essere stato lontano dalla bambina per diversi mesi, finalmente, il cavaliere è riuscito a riabbracciarla ed ha deciso di trascorrere con lei una vacanza. Cimentarsi nel ruolo di genitore single, dopo moltissimo tempo di pausa, però, è stato molto difficile. Nel corso di uno sfogo, infatti, il napoletano ha raccontato tutto.

Lo sfogo di Armando su Instagram

Ieri sera, Armando Incarnato si è lasciato molto andare su Instagram parlando di una questione molto delicata. Nello specifico, ha approfittato di un momento durante il quale sua figlia non era insieme a lui per poter fare delle confessioni. Il cavaliere ha confessato le difficoltà avute nel trovarsi nuovamente a gestire una figlia in totale solitudine. Da anni, ormai, non era più abituato a questi ritmi, pertanto, non son mancate le difficoltà iniziali nel cimentarsi in questo ruolo.

Ad ogni modo, Armando ci ha tenuto a dire di essere contentissimo di poter trascorrere del tempo insieme alla sua principessa, che reputa la donna più importante della sua vita. L’amore incondizionato che nutre per lei, infatti, gli ha permesso di non sentire minimamente la fatica dovuta ai mille impegni e pensieri. Tuttavia, non ha potuto nascondere un po’ di stanchezza. (Continua dopo la foto)

Incarnato non lascia posto ad altre donne

Specie questa mattina, ad esempio, Armando Incarnato ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha annunciato di essere stato svegliato alle 8 del mattino da sua figlia. Solitamente, infatti, lui è solito svegliarsi molto più tardi quando è in vacanza. Pertanto, anche abituarsi a questi nuovi ritmi ha comportato un certo stress per il cavaliere. Nonostante questo, però, i sorrisi di Michelle gli riempiono il cuore di gioia e gli fanno dimenticare tutto.

Tra le varie IG Stories, infatti, non mancano dediche speciali per lei. L’estate, almeno per il momento, pare che sia incentrata solo sulla famiglia. Nessun riferimento, infatti, è stato effettuato per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nella sua vita, infatti, non sembra esserci spazio per un’altra donna che non sia sua figlia. Non ci resta che attendere per capire se cambierà qualcosa.