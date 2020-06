Fatima Trotta vuota il sacco su Stefano De Martino, il retroscena: “Si comporta come se…”

Fatima Trotta parla di Stefano De Martino

Eccezionalmente la seconda puntata di Made in Sud è andata in onda nella serata di giovedì piuttosto che martedì. Il programma comico di Rai Due anche quest’anno è capitanato dalla coppia composta da Fatima Trotta e Stefano De Martino. Una stagione anomala a causa della pandemia da Covid-19. Infatti nell’Auditorium di Napoli non è presente il pubblico e i vari comici devono stare a distanza di sicurezza.

Intervistata dal magazine Nuovo, la professionista ha parlato del suo collega dicendo che si comporta sempre come se fosse al suo primo giorno di video. Stando alla soubrette, il ballerino lavora moltissimo ed è consapevole che bisogna fare tanta gavetta. Poi ha parlato anche della sua vita privata: “Se nella vita sono felice con Luigi, sul palco lo sono con Stefano. Siamo due metà della stessa mela: fin dal nostro primo incontro è scoccata una scintilla professionale”.

La conduttrice di Made In Sud vorrebbe allargare la sua famiglia

Un periodo felice per Fatima Trotta che ha due ragioni per festeggiare. La prima è che da dieci anni fa parte della squadra di Made in Sud. L’altra, invece, riguarda il suo matrimonio con Luigi De Falco arrivato al quarto anno. I due si sono conosciuti proprio sul palcoscenico del noto programma comico di Rai Due. Intervistato dal periodico Nuovo, la soubrette ha asserito che i traguardi sono tre perché il prossimo 2 luglio compirà gli anni.

La ragazza vorrebbe tanto allargare la sua famiglia, per tale ragione alla rivista ha detto: “Penso di essere arrivata a un punto della mia vita in cui c’è un equilibrio fra amore e realizzazione professionale perfetto per affrontare la nascita di un figlio”.

Il grande successo di Made in Sud

Parlando col giornalista del settimanale Nuovo, Fatima Trotta ha rivelato di provare una grande gioia, ovviamente non è facile con tutte le restrizioni che ci hanno imposto per l’emergenza Covid-19. Per sei settimane lei e il collega Stefano De Martino saranno alla guida di Made in Sud, un programma che sta riscuotendo un grandissimo successo a livello d’ascolti.

Un toccasana per gli italiani che arrivano da un momento molto difficile causato dalla pandemia da Coronavirus e che hanno bisogno di staccare un po’ la spina da questa realtà facendosi qualche risata.