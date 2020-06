Grave lutto per Romina Power, la sorella Taryn non è riuscita a sconfiggere il tumore [FOTO]

Grave lutto per Romina Power

Nelle ultime ore Romina Power è stata colpita da un gravissimo lutto familiare. Purtroppo è venuta a mancare sorella più piccola Taryn.

Quest’ultima si trovava nella sua abitazione del Wisconsin ed è morta nella serata di venerdì 26 giugno 2020. A rendere nota il decesso è stata la stessa cantante statunitense che, sul suo profilo Instagram, ha condiviso un post accompagnato da una toccante clip della consanguinea a cui era molto legata.

È venuta a mancare Taryn Power

Senza ombra di dubbio Romina Power sta provando un grandissimo dolore. Ancora di più perché l’ex moglie di Al Bano Carrisi è lontana dalla sorella. A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 la cantante non può al momento raggiungere la California. Dopo essere stata informata del decesso di Taryn, lei l’ha voluta ricordare con un commovente filmato e una foto sul suo account Instagram.

“Mia sorella , Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno me mezzo contro la Leucemia. Lascera’ un vuoto immenso poicheè era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!”, ha scritto la professionista americana. (Continua dopo il post)

Le parole di Romina e il cordoglio dei fan

La sorella di Romina Power, Taryn, un po’ di tempo fa si era ammalata di leucemia e nonostante le cure purtroppo non ce l’ha fatta. In un’intervista realizzata anni fa l’ex moglie di Al Bano diceva: “Quando l’ho saputo, mia sorella mi ha spinto ad andare in ospedale!”.

Ovviamente dopo la brutta notizia sono arrivati centinaia di messaggi di cordoglio e vicinanza. Eccone uno: “Romina mi dispiace tantissimo, mi unisco al tua dolore tu sei forte tua sorella era una donna meravigliosa era una grande donna e lo sarà per sempre R.I.P”.