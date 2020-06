Il Paradiso delle signore, spoiler sul ritorno: non si inizierà a girare la stagione 5

I fan del Paradiso delle signore sono in fibrillazione per il ritorno tanto atteso del Paradiso delle signore. Stando a quanto trapelato in queste ore, a seguito di un’intervista di Mariavittoria Cozzella, alias Dora Vianello, pare che non si inizierà a girare la quinta stagione.

A causa del Covid-19, le riprese di tutte le soap opera e serie tv si sono interrotte. A partire dal prossimo 29 giugno, però, gli attori della soap di Rai 1 torneranno sul set per dare luogo a nuove registrazioni. Vediamo cosa è emerso.

Ecco come sarà il ritorno del Paradiso delle signore

L’attrice che interpreta Dora nel Paradiso delle signore ha parlato del ritorno sul set ed ha fatto delle confessioni molto interessanti. Ricordiamo che la quarta stagione è stata chiusa anticipatamente a causa dell’emergenza sanitaria. Pertanto, non sono state portate a termine molte delle vicende ancora in sospeso. In molti, dunque, ipotizzavano che la soap venisse chiusa in modo brusco, allo scopo di incentrare il ritorno direttamente sulla stagione 5. Ebbene, questo non avverrà.

La protagonista dell’intervista, infatti, ha rivelato che il regista ha deciso di non iniziare a girare le puntate della quinta stagione, ma di portare a termine prima quelle che mancano della quarta. Nel caso specifico, pare si tratti di 20 o 25 puntate mancanti, che verranno realizzate proprio a partire da lunedì prossimo. Per attendere gli spoiler sulla stagione successiva, quindi, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.

Spoiler sulla quinta stagione

Le puntate di settembre, dunque, che sanciranno il ritorno del Paradiso delle signore, proseguiranno esattamente da dove la storia si è interrotta. Gli attori avevano fatto sapere di non essere a conoscenza di come si sarebbe conclusa la stagione, dato che il regista era ancora in fase di scrittura della sceneggiatura. Nel periodo del lockdown, però, si è molto lavorato a riguardo, pertanto, si è cercato di non deludere i fan.

In merito alla quinta stagione, invece, ciò che si sa è che sarà incentrata sulla “Bella Italia”, così come dichiarato da Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction. Si parlerà, soprattutto, del tema della Liberazione e verrà messa in evidenza la vita di uomini e donne forti, improntati verso il cambiamento e l’innovazione. Lo scopo è quello di rendere la soap un luogo sicuro in cui trascorrere circa 40 minuti di svago e spensieratezza.