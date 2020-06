Uomini e Donne, Sammy Hassan e Giovanna Abate si sono lasciati

Sammy e Giovanna si sono lasciati?

Da quando è giunto al termine il programma Uomini e Donne, il pubblico di Maria De Filippi segue sul web le nuove coppie. Sara Shaimi ha dichiarato di amare alla follia Sonny Di Meo, in quanto non poteva desiderare di meglio dalla vita. Carlo Pietropoli sta affrontando la convivenza con Cecilia Zagarrigo, nonostante le varie difficoltà per differenze caratteriali.

Daniele Dal Moro ha deciso di non approfondire la conoscenza di nessuna corteggiatrice mentre Giovanna Abate potrebbe essere tornata single. Da qualche settimana, infatti, si sta parlando di una ipotetica crisi con Sammy Hassan, colui che ha preferito a Davide Basolo. Gli utenti social più attenti hanno notato un particolare che non è passato inosservato sul profilo Instagram di lei.

‘Pensi solo a sponsorizzare le tue t-shirt’

Sammy e Giovanna si sono lasciati? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo. Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, dunque resteranno ancora al centro del gossip. L’ex tronista non sta pubblicando più delle storie con dediche e canzoni romantiche. Inoltre non sta aggiornando i follower su come sta procedendo il fidanzamento.

Molti avrebbero voluto vederla sorridere accanto a Davide, dato che era realmente interessato a lei. E’ riuscito a farsi amare dai telespettatori al punto tale da poter ricevere la proposta del trono a settembre. Sammy, invece, ha sempre mostrato il peggio di sé, ma nonostante tutto è riuscito a conquistare il suo cuore. Deianira Marzano lo aveva accusato di aver sfruttato la visibilità di UeD per lanciare sul mercato la produzione delle maglie col marchio My Friend.

In effetti ha messo in primo piano il lavoro una volta spente le telecamere. Davanti a simili insinuazioni, l’ex corteggiatore non è mai passato all’azione per replicare. Gli amici stretti hanno riferito che si sta focalizzando sull’attività lavorativa e sul figlio. Per quanto riguarda la storia d’amore, sta alimentando la curiosità delle persone. E’ davvero finita con Giovanna?

Davide e Alessandro, nuovi tronisti?

Potrebbe non essere un bel periodo per Giovanna, poiché si pensa che abbia detto addio a Sammy. I fan del programma attendono che dia delle news, anche se avevano previsto questo finale. Hanno tifato per Davide e Alessandro Graziani, il quale è stato apprezzato per aver tutelato Serena Enardu. Entrambi meritano il meglio, quindi si spera che possano trovare l’anima gemella nello studio nella prossima edizione.